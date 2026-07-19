Dinamo a schimbat sigla, a schimbat și norocul. Bucureștenii, învinși de Petrolul în prima etapă

Odată cu noua siglă, se pare că la Dinamo s-a instalat și ghinionul. „Câinii” au fost învinși cu scorul de 1-0 la Ploiești, de Petrolul, în primul meci din actualul sezon.

Dinamo, a fost echipa care a dominat, care a rata mai mult – a avut și două bare, în minutele 9 și 50 – dar cei care au marcat au fost jucătorii de la Petrolul. Rodrigo Martins a fost autorul unicului gol, din penalty, în minutul 39, acesta transformând lovitura de la 11 metri acordată după un fault comis de Laurenţiu Opruţ asupra lui Leo Teixeira. Partida a fost una inedită prin prisma antrenorilor, ambii tehnicieni, Ricardo Sousa, la gazde, respectiv Nuno Campos, la oaspeți, fiind portughezi și aflați la debutul în Superliga.

La final, tehnicianul dinamoviștilor era foarte supărat, în special din cauza ghinionului: „ Cred că, chiar dacă ar fi fost și un egal, tot ar fi fost un rezultat total nedrept. A fost destul de clar că în multe feluri am încercat să ne creăm ocazii și am și reușit asta. Este începutul unui proces aici. Nu am fi vorbit la fel dacă la acele ocazii am fi marcat. Am creat mai mult decât necesar pentru a înscrie. Băieții au făcut tot ceea ce au putut pentru a marca. Nu pot lucrurile să iasă din prima așa cum ne dorim. Trebuie să construim în continuare, pentru a ne crea identitatea noastră. Campionatul este un maraton. Dacă începi cu o înfrângere, asta nu înseamnă că vei termina rău sezonul. Meritam să învingem 100%. Trebuie să vedem ce mai putem îmbunătăți!”, a declarat Nuno Campos.

Ricardo Sousa: „V-am spus că vom lupta în fiecare meci”

Omologul său de pe banca învingătorilor, Ricardo Sousa, era fericit după succes: „V-am zis de când am început să ne antrenăm că vom lupta în orice meci și nu contează echipa împotriva căreia jucăm. Pentru noi e important să avem mereu atitudinea bună. Construim o nouă echipă și cu o nouă mentalitate și astăzi am văzut că deja am creat o familie. Am știut cum să suferim. La pauză, după ce am vorbit cu ei, am înțeles că nu vom mai suferi. Nu putem să avem forța altor echipe, pentru că știm că nu avem un buget foarte mare, dar cred că băieții au meritat victoria. Sunt foarte fericit pentru jucători, echipa e foarte importantă. Avem calitate, avem o echipă foarte tânără. Toți jucătorii au înțeles ce-mi doresc și mă bucur. Nu-mi pasă ce vârstă au jucătorii, important e ce joacă. Dinamo a controlat jocul, dar am arătat o organizare defensivă și am fost foarte periculoși pe contraatac”, a declarat Ricardo Sousa la finalul partidei.