Dinamo își ia adio de la cupele europene pentru următorii doi ani. Șanse infime să iasă din insolvență la timp

Dinamo nu va avea parte prea curând de o decizie a Curții de Apel București în procesul cu fostul patron al Sportului Studențesc, care îi cere un milion de euro pentru fostul jucător Ionuț Șerban. Vasile Șiman a obținut o amânare a recursului formulat de el.

Anunțul, care i-a demoralizat pe fanii „câinilor”, a fost făcut de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al celor de la Dinamo, cel care se ocupă de ieșirea din insolvență. Zăvăleanu a arătat că șanse ca roș-albii să iasă din insolvență până la data de 31 mai sunt pur ipotetice, potrivit gsp.ro

„Nu a fost nicio surpriză ce s-a întâmplat”

Zăvăleanu a explicat că cererea lui Șiman de recuzare a completului de judecată, era luată în calcul.

„Nu a fost nicio surpriză ce s-a întâmplat. Am încercat să anticipăm cât mai multe dintre acțiunile pe care domnul Șiman le-ar putea întreprinde în fața instanței. Am și reușit, în mare măsură. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, putem spune că, de fapt, am reușit să scurtăm din termene, chiar dacă mai avem încă un termen peste două săptămâni”, a spus Zăvăleanu la „Totul pentru Dinamo”.

Ca să aibă drept de joc în cupele europene, ediția 2026 - 2027, Dinamo ar trebui să iasă din insolvență până la 31 mai.

„În orice situație, recuzarea completului s-ar fi întâmplat la un moment dat, ca o măsură menită să amâne lucrurile. Ne-am prezentat în fața instanței pregătiți, tocmai pentru a nu se putea uza de aceste cereri de amânare. Trăgând o linie, îmi este foarte greu să cred că domnul Șiman nu mai are și alte mijloace procedurale la îndemână prin care să tergiverseze această cauză. Sunt foarte reticent în a crede că, înainte de 31 mai, vom reuși să tranșăm procesul cu domnul Șiman”, a mai spus Zăvăleanu.