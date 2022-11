Devis Mangia, avansuri sexuale costisitoare: Decizia italianului după un scandal de proporții

Devis Mangia a scăpat de ancheta care îl viza, în Malta, pentru avansuri sexuale făcute jucătorilor naționalei. Ce-i drept, cu un preț uriaș. Concret, italianul a fost nevoit să demisioneze din funcția de selecționer pe care o ocupa din decembrie 2019.

„Aș vrea să reiterez neechivoc că nu doar că nu m-am comportat într-o manieră care a ofensat demnitatea sexuală a unei persoane, dar și faptul că n-a existat nicio acuzație a celor de la AFM (n.r. – Asociația de Fotbal din Malta) la adresa mea, legată de abuz sexual sau hărțuire. E regretabilă situația creată în ultimele săptămâni. (...) Conștient de natura delicată a circumstanțelor și de importanța meciurilor următoare ale echipei naționale, am ajuns la decizia dureroasă de a face un pas în spate. Le doresc celor de la AFM și selecționatelor lor numai bine și am încredere că pot construi pe baza muncii pe care am făcut-o în ultimii trei ani“, a scris Devis Mangia într-un comunicat, potrivit Digi Sport.

Deși a respins, încă o dată, acuzele privind hărțuirea sexuală a jucătorilor, faptul că Mangia a demisionat îl incriminează, într-o mare măsură. Mai ales că acest scandal din Malta a venit după altul similar din perioada în care a antrenat CS U Craiova (mai 2017 – aprilie 2019). Și în Bănie, Mangia a fost nevoit să plece, după ce clubul a demarat o anchetă la fel ca cea din Malta!

Site-ul Malta Today a scris că Federația de Fotbal din această țară a renunțat la ancheta începută în cazul selecționerului Devis Mangia, după ce italianul de 48 de ani a anunțat că va demisiona din funcție. Maltezii s-au rezumat să explice că acuzele care l-au vizat pe Mangia au fost legate de „conversații nepotrivite“.

Ca selecționer al Maltei, Devis Mangia a adunat 28 de meciuri: 10 victorii, 5 remize și 13 înfrângeri, golaveraj: 33-47.