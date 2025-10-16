search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească? De la sprijinul pentru Trikomiti la Tokyo 2025: o continuitate a complicității

0
0
Publicat:

Președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, își confirmă vechile legături cu rețeaua pro-rusă din gimnastica mondială.

Irina Deleanu
Irina Deleanu

Participarea sa la AEON Cup Tokyo 2025, alături de sportivi ruși, nu e o întâmplare, ci o nouă piesă într-un lanț de decizii și mărturii care au favorizat interesele Moscovei, contrar indicațiilor forului european de gimnastică.

România, „fisura” din unitatea europeană?

În timp ce majoritatea țărilor din Europa sportivă respectă sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului după invazia Ucrainei, România s-a trezit din nou în centrul unui scandal cu ecou geopolitic.

Președinta FRGR, Irina Deleanu, a participat, între 8–13 octombrie 2025, la AEON Cup Tokyo, o competiție intercluburi organizată sub egida Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), unde au fost acceptați sportivi ruși și belaruși sub așa-zisul „statut neutru”.

Gestul a fost perceput ca o trădare simbolică a solidarității europene, mai ales că European Gymnastics (FEG) – forul continental din care România face parte – a decis în decembrie 2023 excluderea totală a sportivilor ruși din competițiile europene.

În timp ce alte țări europene cu poziție fermă de condamnare a invaziei ruse (printre care se numără și România) s-au distanțat de eveniment, Deleanu a apărut la Tokyo alături de clubul privat Dandri (condus de vicepreședinta FRGR Adriana Mitroi) și în compania clubului ruse SKY Grace patronat de Alina Kabaeva, apropiata lui Vladimir Putin (chiar dacă rusoaicele au concurat sub steag neutru “AIN”, legitimarea gimnastelor ruse este binecunoscută. De asemenea, fostul club al uneia dintre sportive, Natalia Saforova, este GAZPROM, ceea ce a făcut presa din Armenia să titreze “Gazprom, primul club rus prezent la AEONCUP Tokyo 2025”.

Precedentul: sprijinul pentru Trikomiti – arbitra care a manipulat scoruri în favoarea Rusiei, în detrimentul unei gimnaste din Polonia

Nu este prima dată când Irina Deleanu se poziționează în tabăra pro-rusă

În 2024, în cadrul procesului intentat de Gymnastics Ethics Foundation (GEF), Deleanu a depus mărturie în favoarea arbitrei cipriote Evangelia Trikomiti, găsită ulterior vinovată de manipularea rezultatelor la Campionatul European de Gimnastică Ritmică de la Budapesta.

Trikomiti a fost acuzată că a favorizat-o pe Vera Tugolukova, o gimnastă de origine rusă naturalizată cipriotă, în detrimentul polonezei Liliana Lewińska, modificând scorurile pentru a-i asigura sportivei ruse calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

GEF a confirmat manipularea și a sancționat-o pe Trikomiti cu patru ani de suspendare și anularea licenței de arbitru FIG, într-un caz considerat istoric pentru etica sportivă.

Alexandra Piscupescu – eroina din Occident, ținta din România

Printre martorii care au demascat frauda s-a numărat Alexandra Piscupescu, fostă vicepreședintă FRGR, antrenoare și arbitru internațional.

Piscupescu a fost una dintre cele două martore-cheie care au contribuit la condamnarea Trikomiti și, implicit, la expunerea rețelei pro-ruse din gimnastica ritmică.

Reacția Irinei Deleanu a fost imediată: în loc să apere integritatea sportului, a depus mărturie împotriva Alexandrei Piscupescu, contestându-i credibilitatea și motivul mărturiei. Astfel s-a poziționat în tabăra Trikomiti, un gest absolut nefiresc și suspect, în aprecierea oficialilor europeni.

După proces, Piscupescu a fost eliminată sistematic din structurile FRGR:

• îndepărtată din echipa tehnică a lotului național,

• refuzată la cursurile de arbitraj internațional (necesare pentru reînnoirea licenței),

• chemată în fața comisiei disciplinare a FRGR,

• iar în final, determinată să demisioneze din funcția de vicepreședinte.

În același timp, toate cele 10 sportive antrenate de Piscupescu au fost interzise la Campionatul Național, desfășurat recent la Cheile Grădistei, decizie care ridică suspiciunea clară de represalii personale și instituționale.

O continuitate a fidelității pro-ruse?

Irina Deleanu, într-o imagine de vacanță
Irina Deleanu, într-o imagine de vacanță

Deleanu a menținut de-a lungul anilor o relație strânsă cu președintele FIG, Morinari Watanabe, considerat în mediile olimpice drept „arhitectul reabilitării sportivilor ruși”.

Deleanu l-a invitat constant în România la competiții, iar în 2025, Watanabe a fost prezent la World Challenge Cup Cluj, eveniment organizat sub egida FRGR.

Tot Deleanu a exprimat public admirație pentru Alina Kabaeva, fosta gimnastă și apropiată a lui Putin, despre care a spus că are „o finețe aparte”, într-un interviu acordat în martie 2022 și preluat de mai multe publicații autohtone, – la doar două săptămâni după începutul invaziei în Ucraina.

Cazul Irinei Deleanu transcende granițele sportului

Într-un moment în care Uniunea Europeană și statele NATO promovează o linie clară de izolare a Rusiei în spațiul sportiv, România devine excepția care riscă să compromită această unitate.

Prezența Deleanu la Tokyo, sprijinul acordat rețele pro ruse din FIG și persecutarea internă a unei voci independente – Alexandra Piscupescu – configurează un model de complicitate mai degrabă decât de neutralitate.

Nu vorbim despre un simplu gest sportiv, ci despre o breșă simbolică în frontul european al integrității.

Irina Deleanu nu este o simplă președintă de federație.

Prin poziția sa, ea reprezintă România în forurile internaționale și transmite mesaje care depășesc sfera sportului.

Fiecare apariție, fiecare mărturie și fiecare decizie administrativă construiesc o imagine – iar imaginea de astăzi este una a ambiguității și subordonării față de interesele ruse din gimnastică.

Ceea ce părea o simplă prezență la o competiție din Tokyo este, în realitate, episodul cel mai recent dintr-o lungă serie de acțiuni care subminează coerența sportului românesc și solidaritatea europeană.

