Decăderea unui fost antrenor de la FCSB: preia o codașă din Liga 2, după ce a antrenat în Liga 4

Surpriză pe banca celor de la CS Tunari, echipă aflată pe penultimul loc în Liga 2. După o zi plină de incertitudini, formația ilfoveană este foarte aproape să-l instaleze pe Dinu Todoran (47 de ani) în funcția de antrenor principal.

Totul s-a petrecut într-un ritm amețitor: luni dimineață, primarul Cristian Niculae anunțase chiar desființarea echipei, dar până seara s-a răzgândit complet. Potrivit Liga2.ro, edilul l-a contactat personal pe Todoran, actual antrenor la Măgura Codlea, formație de Liga 4 Brașov, pentru a-i propune preluarea băncii tehnice la Tunari.

Dinu Todoran și-a dat acordul și a plecat spre Tunari

Fostul tehnician al FCSB a spus „da” propunerii și a plecat marți dimineață spre baza echipei pentru a definitiva înțelegerea. CS Tunari are nevoie urgentă de un nou antrenor, după ce ultimele etape au fost conduse de „secundul” Alin Ilin, care nu deține licența necesară pentru a continua ca principal.

Totodată, Todoran a mai fost aproape de CS Tunari și în vară, după plecarea lui Dan Alexa la Politehnica Timișoara, însă la acel moment conducerea a ales varianta Bogdan Pătrașcu.

Pentru Todoran, va fi a doua experiență pe banca unei echipe de Liga 2, după cele cinci meciuri conduse la CSM Slatina, între decembrie 2020 și martie 2021.

Un nou început pentru fostul antrenor al FCSB

Fostul mijlocaș de la Petrolul, Farul, Unirea Urziceni, Victoria Brănești, Botoșani și Voluntari a trecut printr-un traseu sinuos în cariera de antrenor. După ce a pregătit pe rând Voluntari 2, Voluntari (în Liga 1), Petrolul, CSM Slatina și chiar FCSB, Todoran a ajuns în vară la Măgura Codlea, echipă de Liga 4.

De acolo, e gata să revină acum în eșalonul secund, la o echipă cu mari probleme sportive. CS Tunari ocupă locul 21 în Liga 2, cu doar 7 puncte în 12 meciuri, și are un final de an infernal, cu cinci adversari de top: FC Bihor, ASA Târgu Mureș, Chindia Târgoviște, Sepsi OSK și Corvinul Hunedoara.

Tunari, printre echipele cu cele mai multe schimbări de antrenor

Prin instalarea lui Todoran, CS Tunari devine al treilea club din Liga 2 care își schimbă antrenorul de două ori în același sezon. Până acum, și Ceahlăul Piatra Neamț și CSM Olimpia Satu Mare au trecut prin două schimbări la nivelul băncii tehnice.

Tunariul a început sezonul cu Bogdan Pătrașcu, apoi a continuat cu interimarul Alin Ilin, iar acum va apela la Dinu Todoran, care va debuta sâmbătă, de la ora 11:00, în deplasarea de la FC Bihor, pe stadionul „Iuliu Bodola”.

În decembrie 2020, Dinu Todoran a obținut licența de antrenor UEFA PRO.

În mai 2021, Todoran a devenit antrenorul echipei FCSB. După înfrângerea suferită pe 16 august contra echipei Rapid București, Todoran a fost demis de la conducerea lui FCSB și a refuzat oferta de a rămâne la clubul bucureștean, dar la echipa secundă.