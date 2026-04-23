David Popovici, rege și în proba de 200 metri liber. Starul națației mondiale spulberă orice concerență la Campionatele Naționale

Campionul olimpic și mondial David Popovici (21 de ani) a cucerit joi seară medalia de aur la proba de 200 metri liber, la Campionatele Naționale de la Otopeni. Este a doua medalie a sportivului de la CS Dinamo, după aurul de la 50 de metri obținut miercuri.

David Popovici a dominat autoritar Finala A, proba de 200 m liber fiind cea la care David deține toate titlurile de la competițiile majore, el fiind campion olimpic (2024), mondial (2025) și european (2024).

Clasamentul finalei A la 200 m liber

David Popovici – 1:45.89

Eric Ștefan Andrieș – 1:49.75

Tudor Andrei Iordache – 1:49.91

Alexandru Constantinescu – 1:50.23

Vlad Ștefan Stancu – 1:50.31

Luca Marinescu – 1:50:81

Andrei Theodor Proca – 1:51.34

David Ionuț Zarojanu – 1:53.35

David Popovici: „Sunt în grafic pentru această perioadă din an”

David Popovici a făcut o scurtă declarație la TVR Sport, post care a transmis cursa, declarându-se mulțumit:

„E un timp super OK. Sunt în grafic pentru această perioadă din an. Știu exact ce vreau. Am speranțe că pot face și mai bine când o să concurez contre celor care o fac în mod normal. Recordul de la 200 metri mi se pare cel mai dificil. Cred că va mai dura ceva până să fie doborât. Vă mulțumesc că mă urmăriți și mă bucur că înotul are tot mai multă popularitate”.