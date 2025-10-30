David Miculescu, accidentare serioasă la Bistrița. Charalambous, îngrijorat după ce și-a pierdut unul dintre titulari

Momente de tensiune pentru FCSB la Bistrița. David Miculescu, extrema ”roș-albaștrilor”, a fost nevoit să părăsească terenul accidentat în victoria cu Gloria Bistrița, scor 3-1, după un duel dur cu Stejărel Vișinar.

Titular în echipa lui Elias Charalambous, David Miculescu a rezistat pe teren doar 65 de minute. Într-o fază la mijlocul terenului, fundașul bistrițean a intrat tare, prin alunecare, și i-a prins piciorul stâng fostului jucător de la UTA. Acesta s-a prăbușit pe gazon acuzând dureri puternice, iar staff-ul medical a intervenit imediat.

După câteva minute de îngrijiri, Miculescu a fost scos de pe teren și transportat la spital pentru investigații suplimentare, neputând călca normal pe piciorul afectat.

În actualul sezon, fotbalistul de 24 de ani a bifat 18 apariții pentru FCSB, marcând trei goluri.

FCSB, victorie la Bistrița

FCSB a încheiat partida cu un succes de moral. După ce Mensah a redus din diferență pentru Gloria în minutul 79, echipa lui Charalambous a răspuns prin Stoian, chiar înlocuitorul lui Miculescu, care a stabilit scorul final, 3-1.

Roș-albaștrii mai au de disputat două meciuri în grupele Cupei României Betano, ambele în deplasare – cu UTA și Universitatea Craiova.