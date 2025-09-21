David Beckham, dialog savuros cu Victoria, în timp ce prepara gem: „Prunele tale sunt delicioase / Așa și trebuie!”

De ceva vreme, fostul mare jucător David Beckham și-a descoperit o nouă pasiune, care l-a adus mai aproape de viața de zi cu zi: grădinăritul și gătitul. Recent, Beckham s-a filmat pregătind o rețetă de gem de prune, pe care a împărtășit-o cu fanii din mediul online.

→ Imaginea 1/6: David Beckam

În plus, fotografiile cu el plantând flori și legume în propria grădină arată un Beckham relaxat, conectat cu natura și cu lucrurile simple care aduc bucurie.

„De fapt, știi ce face gemul? Te face lipicios. Degete lipicioase. Vicky cea lipicioasă. Am preparat gem în această dimineață, gem de prune cu prunele noastre, cu prunele mele din grădină. Cu zahăr granulat și acum fac o versiune mai sănătoasă cu fructoză, puțină fructoză. Așa că vom vedea. Să vedem ce gust au prunele noastre!”, a transmis David Beckham, pe story, pe Instagram.

Soția sa, Victoria, aflată în spatele camerei. S-a amuzat copios pe seama oficialului celor de la Inter Miami.

„Cred că prunele tale au un gust foarte bun. Sincer, sunt impresionată. Sunt delicioase!”, a admis, amuzată, Victoria.

„Așa și trebuie. După 28 de ani!”, i-a oferit, imediat, replica, David.

Fostul sportiv s-a filmat, în mai multe ipostaze, în timp ce avea grijă de propria grădină.

David Beckham le-a arătat internauților recolta sa de ridichi, morcovi sau ceapă verde, în timp ce petrece timp alături de găinile din curte. Mai mult de atât, acesta a plantat trandafiri în propria grădină, spre bucuria soției sale, Victoria.

Imaginile arată un Beckham relaxat, pasionat de grădinărit și atent la detaliile unei gospodării, departe de viața agitată cu care lumea l-a asociat în anii de glorie pe teren.