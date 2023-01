Dani Coman, înapoi la club de unde demisionase: Anunțul oficial

Dănuţ Coman s-a întors la clubul de fotbal AFC Hermannstadt, în postul de preşedinte executiv, au anunţat, miercuri, reprezentanţii grupării sibiene pe pagina oficială de Facebook.

"Bine aţi (re)venit, domnule preşedinte! Dani Coman, preşedintele executiv AFC Hermannstadt, este #oficial unul dintre noi! Acest om & profesionist nu mai are nevoie de nici o prezentare. Putem spune că a înfăptuit foarte mult bine pentru fotbalul sibian. Mai putem completa că astăzi suntem fericiţi! Sibiul are fotbal şi are iar un conducător pe măsură!", a anunţat AFC Hermannstadt.

În vârstă de 43 de ani, Dănuţ Coman a plecat de la AFC Hermannstadt în luna august a anului trecut în urma problemelor financiare cu care se confrunta echipa din Superligă.

Echipa pregătită de Marius Măldărăşanu ocupă în acest moment locul 9 în clasamentul Superligii, după ce AFC Hermannstadt a fost sancţionată cu deducerea a 9 puncte, conform hotărârii Comisiei pentru Acordarea Licenţei Cluburilor la mijlocul lunii decembrie 2022.