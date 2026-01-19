România, coșmar la Europeanul de handbal masculin. Campioana olimpică și mondială a umplut poarta tricolorilor

După o repriză curajoasă, naţionala de handbal masculin a României a fost zdrobită de Danemarca, , duminică seara, la Herning, într-un meci din Grupa B a Campionatului European - EHF Euro 2026, găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Tricolorii au reuşi să ţină onorabil piept danezilor în prima repriză, închiend prima parte a meciului la o diferență de doar 5 goluri: 17-22. După pauză, scorul a luat proporţii, campionii mondiali şi olimpici en titre marcând când au vrut și cum au vrut. Repriza de coșmar a jucătorilor noștri, care au înscris doar de 7 ori în a doua jumătate de oră, a făcut ca danezii să învingă cu 39-24.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Robert Nagy 4, Radu Ghiţă 4, Călin Dedu 4, Ionuţ Stănescu 3, Daniel Stanciuc 3, Andrei Buzle 3, Ionuţ Nistor Ioniţă 2, Tudor Botea 1. Ionuţ Iancu a reuşit doar 5 intervenţii (14,29%).

Portarul gazdelor i-a disperat pe tricolori

Pentru gazde au marcat Mathias Gidsel 9 goluri, Mads Hoxer 8, Simon Pytlick 8, Emil Jakobsen 5, Rasmus Lauge 3, Lasse Moeller 3, Magnus Landin 1, Magnus Saugstrup 1, Lasse Bredekjaer Andersson 1, în timp ce portarul gazdelor, Kevin Moeller, a blocat nu mai puțin de 17 ori poarta (42,50%).

În celălalt meci al grupei, Macedonia de Nord a remizat cu Portugalia, 19-19 (13-15), astfel că, după înfrângerea din prima partidă a tricolorilor, 34-40 cu lusitanii, România nu mai are nicio șansă de a merge în grupele principale.

Danemarca este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct, și România, 0 puncte. Marţi vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Macedonia de Nord - România (19.00) şi Danemarca - Portugalia (21.30), ambele la Herning.