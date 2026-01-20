Video România, ciuca bătăilor la Europenele de la handbal. Părăsește Campionatul European cu trei eșecuri

Naționala masculină a României a încheiat fără punct participarea la Campionatul European de handbal, după o înfrângere dramatică, marți seară, în fața Macedoniei de Nord, scor 24–23.

România a încheiat cu eșecuri pe linie participarea la Campionatul European de handbal, după o înfrângere dramatică în fața Macedoniei de Nord, scor 24–23, într-un meci decis în ultima secundă, marcat de o intervenție VAR în finalul jocului.

Naționala României a fost foarte aproape de a obține primul punct la turneul final, însă a cedat la limită în fața Macedoniei de Nord, în ultima etapă a grupei. După eșecurile cu Portugalia și Danemarca, tricolorii au avut o prestație solidă, au revenit de la un deficit de cinci goluri, dar au fost învinși pe final.

Macedonenii s-au desprins în partea a doua, însă România a rămas în joc și a reușit să egaleze pe final, inclusiv după o fază analizată la monitorul VAR, în urma căreia Cumpănici a fost eliminat, dar posesia a rămas în favoarea tricolorilor. Alex Andrei a marcat în poarta goală, iar finalul a devenit extrem de tensionat.

Ultimele secunde au adus goluri de ambele părți. După ce România a restabilit egalitatea, Macedonia de Nord a repus rapid mingea în joc și a marcat golul victoriei chiar în ultima secundă, stabilind scorul final, 24–23.

Filip Kuzmanowski a fost cel mai bun marcator al partidei, cu nouă reușite. Pentru România s-au evidențiat Ionuț Nistor, cu opt goluri, și Călin Dedu, autor a patru reușite, în timp ce portarul Mihai Popescu, aflat la ultimul meci pentru echipa națională, a avut o evoluție solidă, cu zece intervenții decisive.

În urma acestui rezultat, România a încheiat grupa pe ultimul loc și va termina competiția pe pozițiile inferioare ale clasamentului general. Macedonia de Nord rămâne, la rândul ei, dependentă de alte rezultate pentru o eventuală calificare mai departe.