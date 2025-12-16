A murit Alexandru Lăzărescu, fostul Şef de Misiune al României la JO 2000 şi 2004: „Un om al sportului adevărat, riguros şi profund respectat”

Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 şi Atena 2004, precum şi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998, a murit la vârsta de 90 de ani.

Anunţul a fost făcut de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, marţi, 16 decembrie, pe pagina de Facebook a organizației:

„Sportul românesc este mai sărac. Alexandru Lăzărescu, una dintre figurile discrete, dar esențiale ale performanței olimpice românești, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani”.

De-a lungul carierei sale, numele lui Alexandru Lăzărescu a fost legat de mari personalități ale sportului mondial și românesc. A fost Secretar general la Federației Române de Tenis în perioada de glorie a lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, la celebrele finale de Cupa Davis disputate de români. Ulterior, a lucrat în Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (CNEFS), instituție care s-a transformat ulterior în Ministerul Sportului, iar apoi și-a continuat activitatea în cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, unde a contribuit decisiv la organizarea și coordonarea delegațiilor olimpice ale României, amintește COSR.

„Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om al sportului adevărat, riguros, loial valorilor olimpice și profund respectat de sportivi, antrenori și colegi (...). Comunitatea sportivă românească transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se mai arată în mesaj.

Trupul neînsuflețit al lui Alexandru Lăzărescu a fost depus marți, la ora 16:00, la Biserica Deleni, din Parcul Titan.

Înmormântarea va avea loc miercuri, la ora 14:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din București.