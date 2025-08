Cum l-a convins Taisia pe David Popovici să nu se retragă de la Mondiale. „A fost esențială”

După ani de performanțe inegalabile, medalii de aur și recorduri rescrise, David Popovici (20 de ani) continuă să impresioneze nu doar cu talentul său deosebit, ci și prin maturitatea cu care gestionează succesul, la o vârstă încă fragedă.

Românul tocmai a mai bifat un record, de curând, devenind dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de Natație 2025, atât la proba de sută, cât și la cea de 200 metri liber.

Printre cele mai importante persoane care i-au fost alături în aceste momente-cheie se numără și Taisia Nițuleasa, partenera sa viață. Cei doi tineri sunt împreună deja de patru ani, povestea acestora fiind definită prin momente de încercare, însă nelipsită de încredere și susținere necondiționată.

„Lumea nu vorbește despre momentele dificile!”

Taisia a fost prezentă la Singapore, susținându-l pe David într-unul dintre cele mai grele momente din cariera sa, când a vrut să se retragă din competiție. Tânărul a resimțit o presiune și o frică de nedescris, chiar înainte de participarea la probe.

„Cu trei zile înainte să înceapă concursul am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. L-am rugat pe tatăl meu să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Simțeam că nu pot să mai continui. Prea puțină lume vorbește despre momentele astea dificile. Și nu aș fi putut să trec singur prin bariera asta. Au fost esențiali oamenii din jurul meu, mai ales iubita mea. Ai nevoie de un grup solid în jurul tău care să îți reamintească că meriți, că ești suficient de bun!”, a recunoscut David Popovici, după Mondiale.

Campionul mondial a recunoscut că a intrat în bazin după o discuție cu iubita sa: ”Odată ce am trecut de calificări, probă pe care o consider cea mai grea, chiar dacă sunt, de fapt, doar niște calificări, am reușit să mă mobilizez. Îi spuneam Taisiei, iubitei mele, asta chiar cu o zi înainte să înceapă concursul, când încă eram convins că nu voi înota: ‘Taisia, de ce simt că vei fi dezamăgită de mine, dacă voi alege să nu concurez? Ți-am spus cum mă simt, nu mă simt bine, vreau să merg acasă, de ce simt că ai fi, totuși, dezamăgită?

Și mi-a spus că nu ar fi, pentru că își dorește să fiu fericit și își dorește să fiu bine și să fac ceea ce-mi doresc, că ea îmi va fi alături oricum. Și m-a atenționat că, cel mai probabil, îmi proiectez propriile gânduri pe ea și, de fapt, eu aș fi cel dezamăgit de mine dacă nu mi-aș da această șansă de a concura”, a declarat David Popovici pentru GSP.ro.

Cine este Taisia Nițuleasa

Taisia și David Popovici s-au cunoscut în adolescență, pe vremea când amândoi erau elevi în cadrul Liceului George Coșbuc. Tânăra este dansatoare de profesie, pasionată de machiaj artistic și artă contemporană. Parteneră a unui sportiv celebru, ea are pe Instagram circa 10.000 de urmăritori, care nu sunt pasionați ai înotului, ci ai machiajului, pentru că Taisia face demonstrații în acest domeniu, pas cu pas.

În puținele dăți în care David Popovici a vorbit public despre relația cu Taisia, campionul mondial a oferit detalii despre începuturile relației sale cu tânăra. Conform acestuia, iubita sa a acceptat cu greu programul de antrenament și lipsa de atenție din partea lui David, în timpul competițiilor oficiale. Tinerei i-a fost extrem de dificil să se obișnuiască cu disciplina și seriozitatea cu care David și-a tratat profesia, încă din începuturi.

”O susțin, ea mă susține”

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat.

Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios. (…) O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament!”, a spus David Popovici, la Starea Nației.