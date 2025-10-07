search
Cum i s-a schimbat viața lui Yusuf Dikec, pistolarul cu mâna în buzunar care a făcut senzație la Olimpiada de la Paris

Publicat:
Ultima actualizare:

Turcul Yusul Dikec, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 în proba de pistol cu aer comprimat 10 m mixt, a câștigat recent aurul în proba individuală la Campionatele Europene.

Yusuf și imaginea care a făcut înconjurul lumii
Yusuf și imaginea care a făcut înconjurul lumii

Turcul a devenit un personaj global distinctiv, după ce a efectuat cu o naturalețe uluitoare tragerile ținându-și mâna liberă, cea stângă, în buzunar.

Am învățat să trag în timpul serviciului militar. Atunci am ținut o armă pentru prima dată în mână. Instructorul m-a observat și mi-a spus: «Ar trebui să încerci acest sport». Am încercat. Și nu m-am oprit niciodată”, dezvăluie acesta.

Stilul meu? Nu am imitat niciodată pe nimeni. Cecretul constă în respirație și control. Adevărata țintă este în tine”, spune turcul pentru gazzetta.it.

image

Dikec a fost sunat de la Hollywood, dar își cunoaște limitele: „A existat o referire glumeață la noul film James Bond. Am răspuns: «Sarcina mea este să nimeresc ținta, sarcina lui Bond este să rămână în viață». Amuzant”.

Crescut în Göksun, Yusuf (52 de ani) are o fiică și o pisică, în afară de poza emblematică care a devenit legendară în întreaga lume.

Are 7 ani, este o pisică British Shorthair. Poate de aceea ne înțelegem atât de bine. Iubesc animalele. Pisicile aduc pace în viața mea”, explică turcul.

image

Popularitatea lui Yusuf a explodat: „Uneori, oamenii mă recunosc în cele mai întâmplătoare locuri, cum ar fi la supermarket. E ciudat, dar frumos. Popularitatea poate fi obositoare, dar eu o văd ca pe afecțiunea oamenilor”.

Susține că a primit mesaje de peste tot, nu doar din Turcia: „Unele au fost emoționante, altele de-a dreptul creative. O persoană a scris: «Ești atât de bun la nimerirea țintelor, cred că nimerești și inimile». Am zâmbit: uneori, oamenii încep să te vadă nu doar ca pe un sportiv, ci ca pe un simbol. Am dedicat medalia țării mele, Turciei și tuturor tinerilor sportivi care muncesc în tăcere. Medalia este a mea, dar mândria ne aparține tuturor”.

image
Sport

