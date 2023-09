Cristina Neagu, amendă consistentă din partea federației europene

Comisia de Disciplină a Federaţiei Europene de Handbal (EHF) a sancţionat-o pe jucătoarea română Cristina Neagu cu o amendă de 4.000 de euro, în urma criticilor formulate de aceasta la adresa arbitrajului după meciul dintre CSM Bucureşti şi formaţia daneză Team Esbjerg, din data de 7 mai, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit site-ului EHF.

''Comportamentul jucătoarei a încălcat principiile fundamentale ale fair play-ului'', se arată în comunicatul federației europene. Cea mai bună handbalistă a României trebuie să plătească jumătate din acestă sumă, cealaltă jumătate din amendă fiind suspendată pe o perioadă de probaţiune de un an de zile, începând cu data deciziei, a precizat EHF. Neagu poate depune apel în termen de şapte zile la Comisia de Apel a EHF.

CSM Bucureşti a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă de echipa daneză Team Esbjerg cu scorul de 33-31 (16-18), pe 7 mai, în Sala Polivalentă din Capitală, în manşa secundă a sferturilor de finală. Esbjerg câştigase şi prima manşă, cu scorul de 32-28. Două jucătoare de la CSM au primit cartonaşe roşii în meciul de la Bucureşti, Emilie Hegh Arntzen şi Crina Pintea, iar Neagu a criticat dur arbitrajul la finalul partidei.

Hoție pe față

„Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, OK, eu nu cred asta. Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm. 7 contra 9 nu poți juca handbal!”, a spus atunci Cristina Neagu, cu lacrimi în ochi.

”În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc. Este hoție pe față! Trăim această hoție pe teren propriu, iar eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final Four, dar e greu 7 contra 9, e greu să lupți contra sistemului”, a încheiat Cristina Neagu la finalul partidei cu Esbjerg.