Mania persecuției, o „boală“ românească: Cazul Neagu arată problema noastră cronică EXCLUSIV

România se confruntă cu un declin în sport, iar rezultatele noastre, la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, confirmă această realitate tristă.

În schimb, exisă un „sport“ la care suntem „campioni mondiali“: văicăreala! Și arătatul cu degetul și aruncarea pisicii în curtea altuia. La aceste capitole, suntem imbatabili! Duminică seară, după eliminarea CSM-ului din sferturile Ligii Campionilor, Cristina Neagu a ținut să ne demonstreze și ea acest lucru prin interviul ei exploziv, de după returul cu Esbjerg. Practic, interul-stânga a pus eșecul în cârca arbitrilor spanioli, Javier Alvarez Mata şi Yon Bustamante Lopez.

„De la începutul meciului, au arbitrat într-o singură direcţie şi, în mod special, în repriza a doua. În atacul nostru, nu s-a dat nicio eliminare, rar s-au dat, n-am primit faulturi. În partea cealaltă, fiecare minge s-a întors la Esbjerg şi totul s-a încununat cu cele două cartonaşe roşii (n.r. – la Pintea și la Arntzen). Se vede că s-a vrut de la început ca această echipă din Danemarca să meargă în Final Four. Lumea poate spune ce vrea, că suntem români, că vorbim despre arbitraj... Nu mă interesează! Asta s-a simţit, asta s-a văzut. Cu sistemul nu poţi să te lupţi. În meciul tur, am trăit aceeaşi situaţie, n-am primit nici măcar fault de joc. Acum, la fel. Asta e hoţie pe faţă şi repet! Am spus-o şi în engleză, o spun şi în română. Asemenea hoţie n-am mai trăit de la Campionatul European, când am pierdut meciul cu Muntenegru. Am luptat, am demonstrat că suntem echipă de Final Four, dar 7 contra 9 e imposibil să joci“, a spus Neagu, lăsând de înțeles că cei doi arbitri au făcut parte din echipa celor de la Esbjerg!

Vasile Stîngă: „Esbjerg a fost mai bună“

Bineînțeles, declarațiile Cristinei s-au „rostogolit“ în mediul online și pentru mulți, mai ales pentru cei care n-au văzut „dubla“ cu Esbjerg, au creat senzația că CSM a fost „furată“. A fost însă așa sau nu? „Adevărul“ a luat legătura cu doi specialiști pentru a afla cum stau lucrurile. Primul, Vasile Stîngă (66 de ani), e cel mai bun marcator din istoria naționalei de handbal masculin, un om cu un CV impresionant în care figurează două medalii olimpice de bronz, cucerite cu prima reprezentativă, în 1980 și 1984.

Celălalt e jurnalistul Marius Huțu, de la Welovesport, printre cei mai buni ziariști din România, când vorbim despre handbal. Pe scurt, atât Vasile Stîngă, cât și Marius Huțu au demontat acuzele lansate de Neagu.

„Au fost, într-adevăr, câteva faze care au dezavantajat echipa CSM-ului. În special, cartonașul rouș la Arntzen care, după părerea mea, n-a fost. Apoi, au fost câteva faulturi de eliminare clară, de 2 minute, care s-au judecat diferit. În sensul că s-au dat eliminări de 2 minute împotriva CSM-ului și nu s-au dat, când trebuia aceeași decizie, în cazul jucătoarelor de la Esbjerg. Dar, luată pe ansamblul celor două manșe, echipa daneză a fost mai bună. S-a văzut valoarea jucătoarelor daneze, s-a văzut, în primul rând, și poarta! La noi, dacă ne ajuta poarta, cât de cât, mai aveam o șansă de calificare. Dar așa... Părerea mea e că n-a fost arbitrajul cauza acestei eliminări. Eu cred că a fost diferența de valoare, în favoarea danezelor, în cele două partide“, și-a început Vasile Stîngă analiza pentru „Adevărul“.

„Astea sunt povești...“

Mai departe, fostul mare handbalist a explicat de ce avem tendința de a ne ascunde eșecurile după arbitraj, în mod sistematic.

„Pentru că așa suntem noi, românii (râde). La orice sport! Când pierzi, trebuie să dai vina pe cineva, în cazul de față pe arbitraj. Adi Vasile (n.r. – antrenorul CSM București) vrea acum VAR în handbal! Dar noi trebuie să analizăm aceste meciuri cu Esbjerg. Poate că atunci își vor da seama și ei că a existat o diferență de valoare. Și, repet, Esbjerg a fost mai bună ca CSM-ul“, ne-a declarat Vasile Stîngă. Acesta a oferit apoi exemplul unui alt meci din sferturile Ligii Campionilor, care demonstrează că nu prea știm să pierdem, în mod demn.

„Ați auzit, cumva, în presa franceză că Metz a acuzat arbitrajul după returul cu Ferencvaros?! Eu nu cred. N-am văzut așa ceva. Și Metz a luat bătaie la 7 goluri diferență acasă! Bătuse în deplasare, la 6 goluri diferență și acum a pierdut la 7 goluri pe teren propriu! Și, totuși, n-a acuzat nimeni arbitrajul de la echipa franceză... Deci, nu cred că cineva are ceva cu noi. Astea sunt povești! Ce să aibă cu noi? Din ce am înțeles, de la anul, vom avea două echipe în Liga Campionilor! Federația Europeană are tot interesul să popularizeze handbalul. Și mai ales România, unde acum, la handbal feminin, ați văzut ce spectatori avem, cu săli pline, cu un interes uriaș pentru meciuri, mai ales în Liga Campionilor!“, a spus Vasile Stîngă

„E periculos ce face Neagu“

Cel mai bun marcator din istoria naționalei a încheiat cu un avertisment, având în vedere interviul incendiar dat de Cristina Neagu, când aceasta era foarte nervoasă.

„Eu le-aș da un sfat sportivilor ca, după meci, să se abțină! Pentru că declarațiile astea, de genul celor date la cald de Cristina Neagu, pot să facă rău. Dacă declarațiile ei ajung la Federația Europeană, atunci s-ar putea să aibă surprize... Și să fie sancționată! Pentru că ea a acuzat sistemul. Nu știu la ce sistem s-a referit, dar e periculos pentru ea“, a spus Stîngă.

„Când arbitrajul te ajută, nu prea spui asta“

Marius Huțu, jurnalist specialist în handbal, cu peste două decenii vechime, a confirmat, la rândul său, că Esbjerg a fost echipa mai bună, în această „dublă“ cu CSM București.

„Sunt de aceeași părere (n.r. – cu Vasile Stîngă). A fost un arbitraj, într-adevăr, la sânge. Nu sunt convins că a fost eliminare la Arntzen, moment în care a influențat, într-o oarecare măsură, ce s-a întâmplat în retur. Pentru că eu o văd pe Arntzen inima apărării bucureștene și, practic, odată cu eliminarea ei, totul s-a încheiat pentru CSM. Tu aveai nevoie să recuperezi și n-ai mai putut să te aperi la capacitate maximă. Dar, dacă ne uităm pe parcursul celor 120 de minute, n-am avut impresia că CSM București a fost, în vreun moment, peste Esbjerg. Danezele au avut 7 goluri avans în meciul tur, la un moment dat. Și în returul de la București au condus în cea mai mare parte a timpului. Sunt câteva detalii care au făcut diferența în favoarea lor și cred că e o calificare corectă. Într-adevăr, e frustrant ce s-a întâmplat, dar nu cred că arbitrajul a influențat calificarea în Final Four pentru că, așa cum am spus, n-am avut niciodată senzația că CSM București a fost peste Esbjerg, în cele două manșe“, ne-a spus jurnalistul de la Welovesport.

Marius Huțu a încercat să găsească și o explicație pentru interviul Cristinei Neagu de după meci. „Probabil că sportivii simt niște frustrări, de vin cu aceste reproșuri la adresa arbitrajului. Când există un echilibru între două echipe, cum a fost în cazul CSM-ului cu Esbjerg, și apoi vine o decizie pe care tu o consideri nedreaptă, se naște această frustrare. Și cred că despre asta e vorba în reacția Cristinei Neagu de după meci. În rest, e o roată care se învârte în permanență. Unele decizii te defavorizează, altele te ajută. Dar când te ajută, nu prea mai spui asta“, a continuat Huțu.

„Nimeni nu mai ia România în seama“

Marius a indicat și un moment decisiv pentru CSM București, în această ediție a Ligii Campionilor: „Părerea mea e că CSM putea să-și facă viața mai ușoară, în fazele eliminatorii, dacă ar fi câștigat acel ultim meci din Grupele Principale cu Krim Ljubljana. Atunci, după acel eșec, au fost primele semne că echipa nu mai are același nivel. Și apoi a continuat această cădere ușoară. Normal că sunt frustrări. S-au adunat deja cinci ani, de când n-au mai ajuns în Final Four. Și în ceea ce o privește pe Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii de patru ori, practic, nu ești la masă cu cele mai bune echipe în Final Four și, normal, se acumulează și niște frustrări...“.

Întrebat dacă, într-adevăr, există un sistem care respinge România în handbalul feminin, Marius Huțu a demontat și această idee înaintată de Cristina Neagu.

„Nu există acest sistem care să ne respingă. Dar, pe de altă parte, nici n-am mai reușit să impunem oameni la Federația Europeană de Handbal. E mult de muncă în sensul ăsta, pentru că trebuie să facem lobby ca să fim mai bine văzuți. Din păcate, noi nu mai avem rezultatele de altă dată prin care să impunem un respect. De exemplu, înainte, când mergeam la un turneu final cu naționala feminină, indiferent că veneai pe 8 sau pe 7, când începea turneul, România era mereu printre favorite. Acum, din păcate, nimeni nu mai ia în seama România. Și cred că lucrurile astea contează. Ca să fii respectat mai mult, nu neapărat ajutat prin arbitraj, acest respect îl câștigi și prin rezultate, prin performanțe. Întotdeauna, Danemarca, Norvegia, Suedia și Franța sunt mai bine văzute, pentru că sunt acolo, sus, în top. Iar asta an de an!“, a concluzionat Marius Huțu.

Liga Campionilor, sferturi

*CSM București – Esbjerg (Danemarca) 59-65 (28-32 în tur, 31-33 în retur)

*Rapid București – Vipers (Norvegia) 56-71 (25-31 în tur, 31-40 în retur)

*Ferencvaros (Ungaria) – Metz (Franța) 59-58 (26-32 în tur, 33-26 în retur)

*Odense (Danemarca) – Gyor (Ungaria) 55-66 (27-29 în tur, 28-37 în retur)

Final Four-ul de la Budapesta se va juca pe 3 și 4 iunie.