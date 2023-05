Cristina Neagu, acuzații dure după eliminarea din Liga Campionilor: „Am fost furate la noi acasă”

Vedeta CSM București Cristina Neagu (34 de ani) a contestat în termeni duri arbitrajul din meciul retur pierdut de formația română în fața lui Esbjerg, 31-33. „Tigroaicele” vor privi la televizor Final Four-ul Ligii Campionilor, la fel ca rapidistele, eliminate cu o zi mai devreme.

Maniera în care arbitrele au condus partida cu danezele, mai ales în repriza secundă, a scandalizat-o pe Cristina Neagu. Eliminările lui Emilie Arntzen și Crina Pintea au pus capăt speranțele bucureștencelor, care aveau nevoie de o victorie la 5 goluri pentru a merge la turneul final de la Budapesta, după înfrângerea cu 32-28 din Danemarca.

„Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, OK, eu nu cred asta. Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm. 7 contra 9 nu poți juca handbal!”, și-a început tirada Cristina Neagu, cu lacrimi în ochi.

E greu să joci 7 contra 9

”De la începutul meciului, au arbitrat într-o singură direcție, efectiv! Au închis meciul în repriza a doua cu tot felul de decizii ciudate, nu am primit faulturi, toate mingile s-au întors la Esbjerg, totul s-a încununat cu acele două cartonașe roșii, cel puțin la Arntzen. S-a arbitrat într-o singură direcție. Cu sistemul nu poți să te lupți”, a continuat cea mai bună handbalistă a lumii în ultimul deceniu.

”În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc. Este hoție pe față! Trăim această hoție pe teren propriu, iar eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final Four, dar e greu 7 contra 9, e greu să lupți contra sistemului”, a încheiat Cristina Neagu.

România nu mai are nicio reprezentantă în Liga Campionilor la handbal, după ce atât CSM București, cât și Rapid au pierdut ambele manșe din ”sferturi”, contra lui Esbjerg, respectiv campioana ultimelor două ediții, Vipers Kristiansand.