Cristiano Ronaldo, prezentat la Al Nassr miilor de fani veniți pe stadion la spectacol | VIDEO

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo (37 de ani) este prezentat, marți searp, de noul său club, Al-Nassr, în prezența a mii de fani care au venit pe stadion să-și vadă sportivul preferat.

Ronaldo a ajuns luni, 2 ianaurie, la Riad, în Arabia Saudită, a făcut vizita medicală, iar marți seară are loc prezentarea oficială.

Stadionul Mrsool Park, pe care are loc ceremonia, are o capacitate de 25.000 de locuri, iar clubul Al-Nassr a vândut bilete pentru acest eveniment, la un cost de puțin sub 4 euro, scrie gsp.ro. Banii de pe bilete vor fi donați către Ehsan National Platform, o organizație caritabilă din Arabia Saudită.