Cristiano Ronaldo, prin ricoșeu la Newcastle United! Mirajul Ligii Campionilor

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a devenit cel mai bine plătit sportiv de pe planetă, alegând să semneze un contract fabulos, de 200 de milioane de euro pe an, cu Al Nassr din Arabia Saudită.

În tot sezonul trecut, starul portughez a încercat să plece de la Manchester United din cauză că echipa britanică nu a prins un loc de Liga Campionilor. Deținător al multor recorduri în cea mai importantă competiție a cluburilor, Ronaldo era disperat să doboare altele sau să și le îmbunătățească.

Până la urmă, a reușit să părăsească gruparea „Diavolilor“ în urma unui interviu controversat, în care și-a atacat fără menajamente clubul, însă nu și-a găsit o echipă pe măsură. Ba mai mult, a dezamăgit la Cupa Mondială din Qatar, unde a ajuns, din starul incontestabil, pe banca de rezerve.

Cum niciun club mare nu a dorit să-l înregimenteze, Cristiano Ronaldo a semnat cu Al Nassr, formație la care se va „îngropa“ din punct de vedere fotbalistic, dar care îl va „îngropa“ în bani: 200 de milioane de euro va primi portughezul pe an, ceea ce înseamnă că va câștiga 555.555 de euro în fiecare zi!

Portiță deschisă pentru Newcastle United

Însă visul său de a triumfa din nou în Liga Campionilor s-a stins. Nu o va putea face nici măcar în Liga Campionilor Asiei, Al Nassr neparticipând în acest sezon în competiția-regină de pe continentul vecin. Însă Ronaldo are un as în mânecă. Conform presei din Iran, superstarul are o clauză în contract conform căreia, dacă echipa britanică Newcastle United prinde un loc în ediția viitoare a Ligii Campionilor, el se va putea transfera anul viitor pe St. James’ Park!

Mutarea este posibilă pentru că Al Nassr și „Coțofenele“ au același patron, pe prințul saudit Mohammed Bin Salman. Newcastle ocupă în acest moment locul 3 în Premier League și are șanse bune de a juca în sezonul următor în Liga Campionilor. Cu Ronaldo în primul 11!

Revenind la Al Nassr, Cristiano Ronaldo spunea în urmă cu câțiva ani că nu se va îngropa în fotbalul arab, ba chiar făcea declarații ironice la adresa lui Xavi, actualul antrenor al Barcelonei, când acesta alegea să joace în Qatar. Între timp, Cristiano Ronaldo a demonstrat că cele 200 de milioane de euro pe an au fost mai importante decât crezul fotbalistic al său. Suma neverosimilă pe care o va primi îl transformă în cel mai bine plătit sportiv al planetei!

Sursă de inspirație pentru tinerii arabi

Imediat după ce a obținut semnătura starului portughez, Al Nassr a emis un comunicat în care anunță că Cristiano Ronaldo va deveni sursă de inspirație pentru sportul arab: „E mai mult decât istorie în devenire. Nu doar că acest transfer va inspira clubul nostru la succese mărețe, dar va inspira întregul campionat, țara, viitorul următoarelor generații. Băieți, fete, toți vor dori să devină cea mai bună versiune a lor. Bine ai venit la noua ta casă, Cristiano!“.

La scurt timp după ce saudiții au făcut anunțul oficial, CR7 a spus și primele cuvinte din postura de jucător al lui Al Nassr: „Sunt nerăbdător să încep o nouă experiență într-o ligă diferită și o țară diferită. Viziunea pe care o au cei de la Al Nassr mă inspiră. Abia aștept să-mi întâlnesc noii colegi și să ajut echipa să cucerească mai multe trofee“.

Salariul lui Ronaldo la Al Nassr

200 de milioane de euro pe an

16,67 de milioane de euro pe lună

3,88 de milioane de euro pe săptămână

555.555 de euro pe zi

23.150 de euro pe oră

386 de euro pe minut

6,5 euro pe secundă

Top 10 cel mai bine plătiți sportivi din lume

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 200 de milioane de euro

2. Kylian Mbappe (PSG) – 119,3 milioane de euro

3. LeBron James (Los Angeles Lakers, NBA) – 112,8 milioane de euro

4. Lionel Messi (PSG) – 111,8 milioane de euro

5. Neymar (PSG) – 88,5 milioane de euro

6. Stephen Curry (Golden State Warriors, NBA) – 86,5 milioane de euro

7. Kevin Durant (Brooklyn Nets, NBA) – 85,8 milioane de euro

8. Roger Federer (retras din tenis) – 84,5 milioane de euro

9. Canelo Alvarez (box) – 83,9 milioane de euro

10. Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, NFL) – 78,2 milioane de euro