Cristiano Ronaldo, întâmpinat ca un rege la Riad. A venit în Arabia Saudită cu cățel și cu purcel FOTO

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a aterizat luni seară la Riyadh și va fi prezentat astăzi de nou club Al Nassr. Portughezul a venit în Arabia Saudită împreună cu partenera sa, Georgina, dar și o suită de asistenți și de agenții speciali unei firme private de securitate.

Ronaldo a fost întâmpinat cu căldură de fanii lui Al Nassr și de mai mulți copii, care i-au oferit trandafiri galbeni. Cel mai bine plătit sportiv al lumii s-a pozat cu micuții suporteri și a dat autografe.

În cursul serii de astăzi, Cristiano Ronaldo va fi și prezentat presei și fanilor lui Al Nassr pe stadionul Mrsool Park, evenimentul purtând numele de ”Hala Ronaldo”. De altfel, mai multe clădiri din Riad au ecrane și postere cu numele ceremoniei, precum și poza lui Ronaldo îmbrăcat în tricoul galben al clubului saudit.

Cristiano Ronaldo sosește în Riyadh la clubul Al Nassr pe 03 ianuarie 2023 în Arabia Saudită

La prezentare sunt așteptați circa 30.000 de fani, care și-au compărat bilete cu 15 ryiali bucata (circa 4 euro). Banii strânși vor ajunge la o organizație caritabilă din Arabia Saudită.

Pe parcursul zilei, Cristiano Ronaldo a susținut vizita medicală și s-a întâlnit cu antrenorul Rudi Garcia și cu viitorii săi coechipieri. Până să-I fie repartizată o casă probabil ca-n povești, portughezul va locui la un hotel de lux din centrul orașului.

Debutul său a fost amânat pentru data de 14 ianuarie, când va fi trimis pe teren în marele derby al campionatului saudit, contra lui Al-Shabab, echipă aflată pe poziția secundă, la un punct de liderul Al-Nassr.

Varianta Newcastle United

Ronaldo are un as în mânecă. Conform presei din Iran, superstarul are o clauză în contract conform căreia, dacă echipa britanică Newcastle United prinde un loc în ediția viitoare a Ligii Campionilor, el se va putea transfera anul viitor pe St. James’ Park!

Mutarea este posibilă pentru că Al Nassr și „Coțofenele“ au același patron, pe prințul saudit Mohammed Bin Salman. Newcastle ocupă în acest moment locul 3 în Premier League și are șanse bune de a juca în sezonul următor în Liga Campionilor. Cu Ronaldo în primul 11!