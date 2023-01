Cristiano Ronaldo, gafă de proporții în timpul prezentării la Al-Nassr. A uitat în ce țară va juca VIDEO

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial marţi de către clubul saudit Al-Nassr, care i-a pregătit o primire spectaculoasă. Fotbalistul însă a făcut o gafă de proporții: a uitat unde s-a transferat.

Deși Al-Nassr evoluează în campionatul Arabiei Saudite, Ronaldo a spus că joacă în Africa de Sud, relatează digisport.ro.

Greșeala lui Ronaldo a devenit virală în mediul online, peste 75.000 de persoane au privit videoclipul în mai puțin de 15 minute, iar microbiștii nu au întârziat să îl ironizeze pe rețelele sociale.

„Fotbalul este diferit astăzi, așa că nu este finalul carierei mele să joc în Africa de Sud. Să fiu sincer, chiar nu îmi pasă de ce spun oamenii. Mulți vorbesc, dar nu știu nimic despre fotbal. Campionatul de aici e foarte competitiv și știu asta. Am luat deja decizia, sunt fericit cu ea", a spus Ronaldo.

Contract pe doi ani

Cristiano Ronaldo a semnat un contrat până în anul 2025 cu echipa Al-Nassr, din Arabia Saudită. Portughezul va primi cel mai mare salariu oferit vreodată unui jucător de fotbal – o sumă care poate ajunge la 200 milioane de euro pe an.

„Mă simt bine, sunt atât de mândru că am luat această mare decizie în viaţa mea. Munca mea este terminată în Europa, am jucat pentru cele mai mari cluburi din Europa. Acum este o nouă provocare şi mă bucur că Al-Nassr mi-a oferit această oportunitate. Nu doar pentru fotbal, ci şi pentru generaţiile viitoare. Este o provocare, dar sunt fericit. Familia mea este şi ea fericită. Când am luat decizia, familia mea şi copiii mei m-au susţinut. Primirea de ieri a fost incredibilă”, a spus Cristiano Ronaldo la primirea fabuloasă pe care i-au pregătit-o arabii de la Al-Nassr.

„Nu-mi pasă ce cred oamenii”

Totodată, el a ținut să le răspundă și celor care l-au acuzat că a ales banii în detrimentul performanţei.

„Mulţi oameni vorbesc, dar nu ştiu nimic despre fotbal. Fotbalul a fost diferit în ultimii 15 ani. De exemplu, ultima echipă care a câştigat împotriva campioanei mondiale a fost Arabia Saudită. Nu este uşor să câştigi meciuri astăzi. Pentru mine nu este un sfârşit de carieră faptul că am venit în Arabia Saudită. Nu-mi pasă ce cred oamenii. Sunt foarte fericit să mă aflu aici. Ştiu că liga este foarte competitivă, am văzut multe meciuri. Sper să joc mâine dacă antrenorul îmi dă o şansă. Vreau să bat recorduri aici. Acest contract este unic pentru că eu sunt unic aşa că pentru mine este un lucru normal. E simplu: vin aici ca să câştig, să joc, să mă bucur, să fac parte din succesul ţării şi al culturii ei. Ceea ce vreau este să zâmbesc şi să joc fotbal", a încheiat Cristiano Ronaldo.