Crimă sadică în sportul mondial. Un culturist brazilian a fost omorât de soție în apartament

Poliția din Santa Catarina a anunțat că Valter de Vargas Aita și-a pierdut viața duminică dimineață. În timpul unei dispute violente, femeia ar fi pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat pe Aita de mai multe ori – în abdomen, spate, față și gât. Crima a avut loc în apartamentul în care cei doi locuiau, pe strada Sete de Setembro, din Brazilia.

Sportivul a încercat să fugă, lăsând în urmă o dâră de sânge, dar s-a prăbușit pe scările blocului și a murit înainte de sosirea echipajelor de urgență. Fotografiile de la fața locului, făcute publice de anchetatori, arată o scenă desprinsă din filmele de groază: pereți stropiți de sânge, o baltă de sânge și pe podea.

Agresoarea, o femeie de 43 de ani, a fost găsită și ea grav rănită, cu o plagă înjunghiată. Ea a fost transportată de urgență la spital și se luptă pentru viața ei. Dacă supraviețuiește, polițiștii au anunțat că va fi arestată imediat, sub acuzația de crimă.

Dezvăluirile șocante nu se opresc aici: femeia avea deja un mandat de arestare pentru jaf armat și era cercetată într-un alt dosar de omor, riscând până la 15 ani de închisoare, potrivit DailyMail. Nu a fost stabilit motivul crimei.

Valter de Vargas Aita era vicecampion mondial WFF în 2024. Pe lângă cariera lui sportivă, el lucra ca antrenor personal într-o sală de fitness locală.