Costel Cășuneanu, asalt total în finala de viteză în coastă de la Poiana Brașov

După ce problemele tehnice la etapa de la Mediaș i-au luat prima poziție în clasamentul general, iar la Râșnov a pierdut victoria pe ultima manșă, Cășuneanu nu mai are decât varianta unui succes pe cel mai cunoscut traseu de viteză în coastă din țară, Drumul Poienii, care leagă Brașov de Poiana Brașov.

Cursa, care va avea loc duminică, va beneficia de un număr record de piloți la start, nu mai puțin de 101, astfel că drumul spre victorie va fi unul plin de provocări pentru pilotul de la Impuls Leasing Rally Team.

„E unul dintre traseele mele preferate, dar nu se pretează pentru mașina mea (n.r. Skoda Fabia RX). Avantaj au cei cu Ferrari și Porsche, dar evident că voi încerca să îmi joc șansele. Sunt sigur că va fi o etapă spectaculoasă, atât prin prisma numărului mare de piloți, astfel că voi avea concurență serioasă, cât și a luptei pentru titlu. Vrem să bucurăm publicul care vine alături de noi cu o cursă frumoasă”, a spus Cășuneanu.

În ultimii ani, pilotul originar din Bacău a devenit un obișnuit al luptei de la vârful clasamentului, de fiecare dată în ultimele două sezoane reușind să termin pe podiumul final al vitezei în coastă.

Pentru a fi sigur că va deveni noul campion național al Categoriei I în actuala ediție, Cășuneanu trebuie să câștige, în timp ce principalul său rival, Radu Benea, să încheie pe locul 3 sau mai jos.

„Este una dintre cele mai frumoase lupte pentru titlu pe care le-am avut de când sunt în motorsport. Atunci când am câștigat eu, a fost la secundă, când a câștigat el, la fel, așa că sunt convins că publicul a apreciat asta”, a adăugat pilotul, care a bifat două victorii anul acesta, la Râșnov și Sinaia.

Conform programului anunțat de organizatori, Trofeul Poiana Brașov va debuta sâmbătă de la ora 09:00 cu manșele de antrenamente și se va încheia la ora 18:00, cu o pauză între 13:00 și 14:00, când drumul va fi redeschis circulației publice. Duminică, în ziua decisivă, deschiderea temporară a circulației va fi între 12:00 și 13:00, iar la ora 13:20 sunt programate manșele oficiale de concurs.