 Camelia Voinea reacționează după decizia instanței: „Suspendarea mea a fost nelegală” | adevarul.ro
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Camelia Voinea reacționează după decizia instanței: „Suspendarea mea a fost nelegală”

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Într-o postare pe rețelele sociale, antrenoarea Camelia Voinea a anunţat că apelul Federaţiei Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului Bucureşti prin care i-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG a fost respins de Curtea de Apel Bucureşti.

Camelia Voinea este antrenoare de gimnastică în orașul natal (Foto: Profimedia)
Camelia Voinea este antrenoare de gimnastică în orașul natal (Foto: Profimedia)

Constănțeanca a precizat: „Meritam altceva decât jigniri publice și acuzații monstruoase depuse la dosar. Meritam respect. Iar dacă nu ni-l acordați, cel puțin vă rugăm să nu ne insultați. Curtea de Apel București a respins astăzi apelul Federației Române de Gimnastică împotriva hotărârii Tribunalului București prin care mi-a fost ridicată suspendarea impusă de FRG. Este a doua oară când justiția confirmă ceea ce federația mea refuză să înțeleagă: suspendarea mea a fost nelegală”.

Antrenoarea a continuat în intervenția sa de pe Facebook: „Aș fi vrut ca FRG să folosească timpul și resursele sale pentru a reflecta asupra situației. Din păcate, a făcut apel, iar în fața Curții de Apel a continuat cu aceleași argumente pe care Tribunalul le respinsese deja. Ba mai mult, nu a coborât un prag... ci mai multe. Dincolo de faptul că FRG a susținut în instanță o interpretare a legii și propriului statut , că un antrenor de gimnastică suspendat ar putea, chipurile, să antreneze „la privat" sau în „competiții private" (care nu există în gimnastică, unde tot ce se întâmplă profesionist se întâmplă sub egida FRG/FIG/EG) , federația a coborât la un nivel pe care, sinceră să fiu, nu îl credeam posibil. În apelul lor, argumentele erau citate din presa de scandal cu conflictele unor adolescenți, respectiv ale Sabrinei — episoade care nu au nicio legătură cu suspendarea mea abuzivă. Mai grav, FRG a susținut în instanță că ele dovedesc că mi-am crescut fiica într-un „mediu abuziv și violent" și că Sabrina este un agresor. Aceste cuvinte au fost înaintate de Federația care conduce sportul căruia eu i-am dedicat întreaga mea viață.”.

Camelia Voinea a făcut parte din corpul de antrenori la JO 2024 (Foto: Profimedia)
Camelia Voinea a făcut parte din corpul de antrenori la JO 2024 (Foto: Profimedia)

Camelia Voinea s-a întrebat, retoric, dacă „este acesta un joc curat? Este normal ca FRG să depăşească orice limită? Este oare normal să se facă astfel de acuzaţii la adresa mea de mamă, de propria mea federaţie... în scris, în faţa unei instanţe de judecată? O instituţie publică, plătită din bani publici, depune la dosarul unei antrenoare articole de scandal din viaţa personală a fiicei sale. Să înţeleg că toate medaliile obţinute de Sabrina pentru România au fost câştigate ca urmare a „creşterii într-un mediu abuziv şi violent”... conform spuselor federaţiei?”.

În postarea sa, antrenoarea a vorbit și despre ceea ce a făcut în gimnastică: „Am fost sportivă de performanță pentru ROMÂNIA. Am urcat pe podium la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Europene purtând pe piept simbolurile acestei țări. Am făcut-o cu ani de sacrificiu, de dureri, de renunțări, de luni/ani în care nu am fost acasă și nu mi-am văzut familia. Sunt antrenor de aproape 40 de ani. Am format generații întregi de gimnaste pentru România și pentru federația pe care astăzi o conduceți dumneavoastră. Mi-am dăruit fiica acestui sport. Sabrina, este una dintre cele mai bune gimnaste ale României în acest moment. Poartă în ea aceeași dăruire, aceeași disciplină, aceeași dragoste pentru gimnastică. În iulie a câștigat 3 medalii la o competiție internațională, iar federalii au cotat-o cu cele mai mari șanse ale ROMÂNIEI pentru competițiile care urmează. Despre asta FRG nu a spus niciun cuvânt în instanță”.

Imagini revoltătoare cu Sabrina Voinea: FRG anunță primele măsuri. Gimnasta, chemată la discuții

La finalul postării sale, Camelia Voinea a scris: „Noi nu suntem agresori. Suntem sportivi și antrenori care și-au dedicat viața acestei țări. Am adus României medalii, am dat anii de tinerețe și sănătatea. Nu am cerut niciodată în schimb decât respectul cuvenit. Nu ne-ați văzut în presă să ne plângem de condiții, de infrastructură de bani. Pentru mine, pentru Sabrina, pentru sportivele mele, pentru România..continui să-mi fac munca. P.S. Mulțumesc din nou familiei, sutelor de oameni care ne-au trimis mesaje și care au continuat să ne fie alături și echipei mele de avocați, care ne-au apărat cauza cu demnitate și rigoare și în fața Curții de Apel București. Multumim din suflet CSM- CONSTANȚA ptr tot sprijinul acordat! Doamne ajută!

CSM Constanța a considerat suspendarea Cameliei Voinea drept „un abuz grosolan”

La mijlocul lunii mai, anul acesta, Federația Română de Gimnastică a suspendat-o pe antrenoarea Camelia Voinea și a anunțat că a sesizat autoritățile statului în urma acuzelor privind abuzuri verbale și fizice la adresa fiicei sale, Sabrina Voinea. „Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor. În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului. Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică”, s-a precizat într-un comunicat de presă publicat pe pagina oficială de Facebook.

Camelia Voinea a antrenat-o pe fiica sa la JO 2024 (Foto: Profimedia)
Camelia Voinea a antrenat-o pe fiica sa la JO 2024 (Foto: Profimedia)

Tot atunci, Clubul Sportiv Municipal Constanța a anunțat, într-un comunicat, că suspendarea antrenoarei Camelia Voinea de către Federația Română de Gimnastică „este un abuz grosolan”: „Clubul Sportiv Municipal Constanța a luat act de Hotărârea Comitetului Executiv nr. 26 din 15.05.2026 prin care s-a dispus suspendarea campioanei noastre, Camelia Voinea, 'de la toate acțiunile organizate de FRG, până la soluționarea cercetărilor ce se vor efectua în cauză de către autoritățile competente'. Clubul condamnă cu fermitate această hotărâre pe care o consideră un abuz de drept fără precedent, luată cu o iresponsabilitate ce poate avea implicații catastrofale asupra gimnasticii românești în competițiile naționale și internaționale”.

În toamna anului trecut, în mass-media au apărut imagini de la un antrenament în care Camelia Voinea o abuza pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea, iar cazul a fost ulterior analizat de Comisia de Disciplină a FRG.

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