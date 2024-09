Cornel Dinu, internat la Spitalul de Urgență: „A țâșnit sângele ca pe front...“

Cornel Dinu (76 de ani) a cam dispărut din peisajul mediatic deși, până acum câțiva ani, era prezent în studiourile unor emisiuni de analiză. Acum, „Procurorul“ are o colaborare cu „Fanatik“ prin rubrica sa pentru această publicație.

Din păcate, sursa citată a venit acum cu vești proaste despre o legendă vie a sportului românesc. Pentru că Dinu a ajuns internat la Spitalul de Urgență Elias, cu diferite afecțiuni. „Fanatik“ a notat că starea de sănătate a lui Cornel Dinu s-a agravat, la începutul lunii aprilie. Când s-a internat pentru o operație la picior, însă s-a îmbolnăvit de COVID-19. Drept urmare, intervenția chirurgicală a fost amânată.

Revenit acasă, „Mister“, cu coxartroză la șoldul și piciorul stâng, a acuzat stări de amețeală, în mod repetat. Și, din păcate, din această cauză a căzut, suferind o tăietură la cap! De pe patul spitalului, Cornel Dinu a vorbit cu cei de la „Fanatik“, relatând problemele sale de sănătate, cu precizarea că, la ora actuală, starea sa e stabilă.

Ce a spus Cornel Dinu în dialog cu jurnalistul Silviu Ghering?

*Bătrânețe, haine grele… Nimeni nu scapă de asta. Îmi spunea un prieten că nu este pe Pământ crimă mai mare decât nașterea, care ne condamnă pe toți la moarte.

*Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul… Mi-am spart capul ieri, la doi centimetri de tâmplă, a țâșnit sângele ca pe front și a trebuit să accept necesitatea spitalizării, ce să fac?

*Amețelile astea mi-au luat picioarele, care și fără ele mă supără tare… Picioarele care m-au ajutat atât de mult în tinerețe, pe teren…

*M-au adus azi copiii la spital, are grijă de mine doctorul Băltățeanu, suntem prieteni de-o viață, e ca fratele meu. Urâtă tare-i bătrânețea…