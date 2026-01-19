search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rezultat uluitor în Qatar. Cosmin Contra a dat de pământ cu un fost campion european

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În Cupa Qatarului la fotbal, Al Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra (50 de ani), a dispus cu 5-0 (4-0) de Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), fost selecționer al Italiei, cu care a cucerit titlul la EURO 2020.

Fost selecționer, Cosmin Contra face furori la arabi FOTO EPA
Fost selecționer, Cosmin Contra face furori la arabi FOTO EPA

După acest rezultat, Al Arabi ocupă locul 3, cu 19 puncte. Al Sadd este ultima, cu 5 puncte. Tot azi, Al Gharafa, fără Florinel Coman (27 de ani), accidentat la 2-1 în campionat cu Al Arabi, a pierdut în deplasare, scor 2-3, cu SC Qatar.

Cupa Qatarului se dispută în sistem grupă comună, compusă din 20 de echipe.

Al Sadd și Al Gharafa au folosit multe rezerve, axându-se pe lupta din campionatul intern.

Trupa lui Coman este lider, cu 31 de puncte în 13 runde, iar Al Sadd este pe locul 2, cu 26 de puncte. 

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
PREMIERUL Bolojan lasă orașele să înghețe, PRIMARUL Bolojan era campion la termoficare! Dublu față de celelalte municipii
gandul.ro
image
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
mediafax.ro
image
Surpriză la Petrolul – Universitatea Craiova: decizia luată de Steven Nsimba după ce a refuzat să plece!
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Ce pensie va avea un casier după 40 de ani de muncă. Calcul orientativ
playtech.ro
image
FANATIK a vorbit cu Cristi Cenușe, românul închis în Venezuela de forțele lui Maduro și eliberat pe 15 ianuarie: „Ne-au umilit”. Dezvăluiri în premieră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Adio, bani la pensie! Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor