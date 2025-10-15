search
Cosmin Contra a ieșit din șomaj. Merge să le ia banii arabilor

0
0
Publicat:

Cosmin Contra - „Guriță”, 49 de ani, a fost astăzi prezentat oficial în Qatar, țară a cărei națională tocmai s-a calificat aseară la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Și-a luat cu el „legiunea” de români cu care colaborează de la mulți ani, în frunte cu Laurențiu Roșu - „Roșeață” și cu Cornel Dobre - „Motoreta”.

Cosmin Contra preia o formație nevoiașă
Cosmin Contra preia o formație nevoiașă

Contra - care se declara dispus să preia naționala României, dacă Mircea Lucescu ar fi demisionat - este noul antrenor al echipei Al Arabi din Qatar.

Antrenorul român preia echipa de pe penultimul loc (11), după șase etape. Al Arabi are parte de un start de sezon ezitant, înregistrând o singură victorie în primele șase partide: o remiză și patru eșecuri.

Contra va debuta pe banca qatarezilor pe 19 octombrie, când Al Arabi va juca în Cupă pe terenul lui Al-Duhail. După șase zile, Al Arabi va jucaal tot în deplasare, însă de această dată în campionat, cu Al-Sadd.

Conducerea clubului sportiv AlArabi a semnat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra”, au transmis qatarezii.

Contra va avea ca și secunzi doi antrenori români: Laurențiu Roșu și Cornel Dobre. Staff-ul este completat de Javi Reyes (preparator fizic), Ruben Rodriguez (analist) și Roberto Sambade (antrenor cu portarii).

Antrenorul român Cosmin Contra a revenit pe banca tehnică la doar trei luni de la demiterea de la Al Kholood, unde a fost dat afară după doar trei săptămâni.

