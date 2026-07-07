Comitetul Olimpic deschide calea revenirii Rusiei la Jocurile Olimpice din 2028. Restricțiile pentru sportivii ruși nu mai sunt recomandate

Comitetul Internațional Olimpic (IOC) a anunțat că nu mai recomandă restricții pentru sportivii ruși în competițiile internaționale și a suspendat provizoriu sancțiunile impuse Comitetului Olimpic Rus (ROC), o decizie care ar putea permite o revenire pe scară largă a sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Președinta IOC, Kirsty Coventry, a declarat că sportivii nu ar trebui să fie trași la răspundere pentru acțiunile guvernelor lor.

„Am vrut să ne asigurăm că toți sportivii au posibilitatea de a concura la Jocurile Olimpice și să nu fie considerați responsabili pentru acțiunile guvernelor lor. (...) Nu aprobăm niciun război, inclusiv pe acesta, și vom continua să susținem Ucraina”, a afirmat Coventry.

Ce se schimbă

Între martie 2023 și în prezent, IOC a recomandat ca sportivii ruși și belaruși să poată participa doar ca sportivi neutri, exclusiv în probe individuale și doar dacă nu susțineau activ războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au concurat 32 de sportivi ruși și belaruși cu statut neutru, iar la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din 2026 au participat 20, amintește NBC.

În același timp, IOC a suspendat provizoriu sancțiunile impuse Comitetului Olimpic Rus, după ce acesta a eliminat din structura sa organizațiile sportive din regiunile ucrainene ocupate pe care le integrase anterior, motivul pentru care fusese suspendat în 2023, potrivit AlJazeera.

Nu există încă o decizie privind drapelul Rusiei

IOC a precizat că va decide ulterior dacă Rusia va putea concura la Los Angeles 2028 sub propriul drapel, cu propriul imn și culorile naționale.

De asemenea, sportivii ruși vor trebui să îndeplinească în continuare condiții stricte privind controalele antidoping, inclusiv efectuarea mai multor teste înainte de revenirea în competițiile internaționale.

Decizia finală revine federațiilor internaționale

Ridicarea recomandărilor IOC nu înseamnă automat revenirea tuturor sportivilor ruși în competiții. Decizia finală aparține fiecărei federații internaționale.

Unele organisme, precum World Aquatics și World Gymnastics, au început deja să permită revenirea sportivilor ruși, în timp ce World Athletics menține în continuare interdicția impusă acestora, mai scrie NBC.

Istoricul sancțiunilor impuse Rusiei

Sportivii ruși nu au mai concurat sub steagul național la Jocurile Olimpice din 2016. La edițiile din 2018, 2020 și 2022 au participat sub denumiri neutre, pe fondul scandalului de dopaj susținut de stat, iar după invazia Ucrainei din 2022 au fost impuse noi restricții privind participarea lor la competițiile internaționale.