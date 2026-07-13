Colegul lui Adrian Rus a vorbit cu durere despre accidentul fatal: „Nu au ce învăța din asta. În competiție îți pui viața pe tavă!”

Competiția de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurată pe circuitul de la Brno, s-a transformat într-o tragedie. Pilotul român Adrian Rus, cunoscut în lumea motociclismului drept „Sinner”, și pilotul austriac Philipp Steinmayr și-au pierdut viața în urma unui grav accident produs chiar la începutul cursei.

Potrivit informațiilor disponibile, motocicleta lui Steinmayr a suferit o defecțiune tehnică imediat după start și a rămas pe pistă. Adrian Rus, aflat în plină accelerație, nu a mai avut timp să evite impactul și s-a izbit violent de motocicleta oprită.

Pilotul austriac a murit pe loc. Adrian Rus a fost preluat de echipele medicale și transportat de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, viața sa nu a mai putut fi salvată.

„Așa cum au murit și alți piloți profesioniști, așa a pățit și Adrian!”

Un coleg motociclist al lui Adrian Rus, care a ales să își păstreze anonimatul, a vorbit despre drama petrecută la Brno. Acesta a subliniat că astfel de accidente, deși extrem de rare și dureroase, pot afecta orice pilot care concurează la cel mai înalt nivel și își asumă toate riscurile pentru performanță.

„Nu au ce învăța din asta. Oamenii ăia sunt acolo ca să se lupte pentru sutimi de secundă. Când ești la start ești ca într-o cușcă, ca la box, ca la orice competiție, mergi acolo ca să dai absolut tot ce ai mai bun.

Așa cum au murit și alți piloți profesioniști, așa a pățit și Adrian, tocmai pentru că era profesionist și serios, și chiar se lupta și trăgea de el să fie mai bun și mai bun. Dacă mergea așa, în doru lelii, cât să zică c-a fost în Cehia la curse, poate nu se întâmpla. Dar el chiar trăgea de el și de motocicletă, să fie cât mai bun și cât mai rapid. Asta înseamnă competiția adevărată, pui totul pe tavă, chiar și viața!”, a povestit motociclistul, conform fanatik.ro.