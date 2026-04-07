Inscripția de pe cavoul lui Mircea Lucescu: „Ranguri, glorie, bogăție...”. Antrenorul și-a pregătit mormântul cu zece ani înainte

Mircea Lucescu a murit astăzi, după ce medicii nu au reușit să-i regleze inima în urma infarctului suferit vineri. Antrenorul nu a lăsat nimic la voia întâmplării și și-a pregătit mormântul încă din urmă cu 10 ani. Legendarul tehnician a intrat în posesia unui cavou în Cimitirul Bellu, situat la intrare, într-o zonă în care se află cele mai scumpe locuri de veci.

Pe aleea principală a Cimitirului Bellu se află cavoul unde va fi înhumat Mircea Lucescu. Pe acesta este sculptat un mesaj care ne amintește că toată lumea ajunge în final în același loc: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”.

Mircea Lucescu se va odihni alături de alte mari personalități ale României, ca Mihai Eminescu, Maria Tănase, Marin Preda, Nichita Stănescu, Toma Caragiu sau Ion Dolănescu. Potrivit lui Dumitru Dragomir, locul de veci al antrenorul a costat câteva zeci de mii de euro, având în vedere că se află central, pe aleea principală. „Un loc de veci, în capelă? De la 50-60.000 de euro în sus. Cel mai mic e 50.000 de euro. O capelă mai nașparlie, așa… De exemplu, al lui Cataramă (n.r Viorel Cataramă), dacă ar vrea să-l vândă, îl dă cu 300.000 de euro”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Fanatik. În prezent, cel mai scump loc de veci în Cimitirul Bellu a costat 170.000 de euro și a fost cumpărat de Ion Țiriac.