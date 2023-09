Cîrstea, urmează un meci colosal la US Open: Va întâlni o jucătoare cu care are bilanț pozitiv

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a trecut de Elena Rybakina (Kazahstan, 24 de ani, 4 WTA) în ceea ce a fost victoria carierei după cum Adevărul a explicat aici. De acum, având un rezultat atât de important, e clar că „Sori“ poate privi cu optimism spre meciul următor, cel din optimi, cu elvețianca Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA). Cele două sportive se vor întâlni, luni, la New York.

Dacă istoricul confruntărilor cu Rybakina arăta un 2-0 pentru sportiva din Kazahstan până la meciul din turul III de la US Open 2023, în schimb, Cîrstea are un bilanț pozitiv în duelurile cu Bencic. Concret, după trei partide, românca are 2-1, cu următoarele rezultate:

*2022 (US Open, hard): 3-6, 7-5, 6-2 Bencic

*2022 (Cincinnati, hard): 6-2, 6-7, 6-4 Cîrstea

*2021 (Melbourne Grampians Trophy, hard): 7-5, 6-2 Cîrstea

Aceste partide arătate mai sus demonstrează că și acum va urma un meci intens, pe muchie de cuțit. În plus, rezultatele anterioare sunt relevante pentru că meciurile Cîrstea – Bencic au avut loc, recent, între 2021 și 2022. Și un ultim amănunt: toate partidele de până acum s-au jucat pe hard, suprafața pe care se va juca și meciul din optimile US Open 2023. De amintit că, anul trecut, când s-au întâlnit tot la US Open, Cîrstea și Bencic au avut meci direct, în turul II. La momentul respectiv, românca se afla pe locul 37 în lume, iar Belinda era pe 13 WTA, ca acum.

În primele ei trei întâlniri la Flushing Meadows, Bencic a trecut, pe rând, de Rakhimova (72 WTA), Miyazaki (198 WTA) și de Zhu (44 WTA). Învingătoarea meciului Cîrstea – Bencic va juca, în sferturi, fie cu Muchova (10 WTA), fie cu Wang Xin (53 WTA).