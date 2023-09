America o „vrăjește“ pe Cîrstea: Dovada că Sorana se transformă total în Statele Unite

Dacă cineva și-ar propune să demonstreze că circuitul feminin e plin de rezultate imprevizibile, atunci Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) ar fi jucătoarea perfectă într-un studiu de caz.

E suficient să ne uităm doar pe parcursul româncei în acest sezon pentru a vedea cum, brusc, a trecut de la nivelul unei sportive inconstante, chiar ciuca bătăilor în unele perioade, la niște rezultate formidabile, lăsând impresia că nu mai poate pierde! Și, de fiecare dată, această „metamorfoză“ s-a produs în America.

În prima parte a sezonului, Cîrstea a aterizat în Statele Unite, după niște meciuri dezolante în Australia și Orientul Mijlociu. Cifrele „vorbesc“ de la sine: între 9 ianuarie și 21 februarie, Sorana avea o victorie și cinci înfrângeri! Pe fondul acestei situații, la începutul lunii martie, sportiva născută la Târgoviște ajunsese pe locul 97 în clasamentul live, actualizat în timp real. După trei ani și jumătate, „Sori“ era în pragul ieșirii din Top 100. Ce a urmat? „Sunshine double“, termen folosit în descrierea turneelor de la Indian Wells și Miami. Unde, între 9 – 31 martie, Cîrstea a făcut furori: 11 meciuri, 9 victorii. Rezultate cu care a atins sferturile la Indian Wells și semifinalele la Miami. Cu acest parcurs, ea a devenit doar a doua româncă din istorie, după Simona Halep, cu calificări succesive în sferturile unor turnee WTA 1000.

„Vraja“ s-a rupt, cum a părăsit SUA

Din păcate, revenirea în Europa, după o lună martie de vis, a reactivat „boala“ care a marcat cariera Soranei și anume inconstanța. Excluzând trofeul câștigat la Reus (Spania), într-un Challenger, un fel de liga a doua a tenisului, Cîrstea și-a reluat „specialitatea casei“: victorie, urmată imediat de eșec. Așa s-a întâmplat la Madrid, Roma și Birmingham. Iar la Strasbourg, French Open și Eastbourne, românca a părăsit competiția chiar după prima partidă disputată de fiecare dată.

După această perioadă dezamăgitoare în Europa, Cîrstea părea că va încheia sezonul la fel, pentru că nici întoarcerea pe continentul american, la începutul lunii august, n-a scos-o din criză. Din contră! Parcursul ei mediocru, cu victorie urmată imediat de eșec, s-a repetat la Washington, Montreal și Cincinnati.

„Bagheta magică“, redescoperită la New York

Cu siguranță, după această serie dezolantă, „Sori“ a aterizat la New York fără prea mari așteptări. Ce-i drept, și fără presiunea clasamentului, în condițiile în care, anul trecut, fusese eliminată în turul II de la US Open. Din fericire, Cîrstea a reușit să facă din această situație una favorabilă ei. Pentru că, eliberată de așteptări și de povara clasamentului, a bifat două meciuri foarte bune. Ambele câștigate fără set pierdut. Cu americanca Kayla Day (93 WTA) și cu rusoaica Anna Kalinskaya (89 WTA).

Desigur, la prima vedere, sunt niște meciuri pe care Sorana trebuia să le câștige, având în vedere experiența ei și nivelul adversarelor, ambele inferioare, dacă judecăm strict din perspectiva clasamentului mondial. Chiar și așa, în mod cert, aceste victorii i-au redat Soranei încrederea pierdută, fix când urmează un meci uriaș pentru ea.

Nici Rybakina n-a depășit vreodată turul III

Ajunsă în turul III de la US Open, Cîrstea o va întâlni pe Elena Rybakina (24 de ani, 4 WTA). La prima vedere, sportiva din Kazahstan e mare favorită. Pe lângă faptul că ocupă locul 4 în lume, Elena, campioană la Wimbledon 2022, a avut rezultate bune și în acest an în turneele de Grand Slam: finala la Australian Open, turul III la French Open și sferturi la Wimbledon. În plus, Rybakina are 2-0 în meciurile cu Cîrstea:

*2020 (French Open, zgura): 6-0, 6-3 Rybakina

*2020 (Doha, hard): 3-6, 6-3, 6-1 Rybakina

Și, totuși, sunt trei ani de când cele două sportive s-au înfruntat la un turneu, așa că bilanțul de mai sus are o relevanță mai mică acum. De asemenea, US Open e Grand Slam-ul în care Elena a înregistrat cele mai slabe rezultate. În patru prezențe pe tabloul principal, ea n-a depășit niciodată turul III. La fel ca Sorana, care însă joacă pentru a 17-a oară la New York. Iată rezultatele înregistrate de Rybakina la US Open:

*2018 – Eliminată în turul II al calificărilor

*2019 – Eliminată în turul I

*2020 – Eliminată în turul II

*2021 – Eliminată în turul III

*2022 – Eliminată în turul I

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Turul III (2009, 2019, 2020, 2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA)

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA)

Se va juca vineri, după ora 18.00 (Eurosport) sau în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Cele mai mari victorii din cariera lui Cîrstea

Sezon Turneu Rezultat

2023 Miami, sferturi 6-4, 6-4 cu Sabalenka (2 WTA)

2023 Miami, turul II 6-2, 6-3 cu Garcia (4 WTA)

2017 Beijing, turul III 6-1, 7-5 cu Pliskova (4 WTA)

2008 Budapesta, Fed Cup 6-3, 3-6, 6-4 cu Jankovici (4 WTA)

2023 Indian Wells, optimi 6-4, 4-6, 7-5 cu Garcia (5 WTA)

2013 Rogers Cup, semifinale 6-1, 7-6 cu Na Li (5 WTA)

2012 Australian Open, turul I 7-6, 6-3 cu Stosur (5 WTA)

2009 French Open, optimi 3-6, 6-0, 9-7 cu Jankovici (5 WTA)

2013 Miami Open, turul III 6-4, 6-0 cu Kerber (6 WTA)

2010 Eastbourne, turul I 7-5, 6-3 cu Schiavone (6 WTA)