Cîrstea, cel mai profitabil sezon din carieră: Are deja un cec uriaș la New York și trăiește un 2023 de vis

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a obținut cea mai mare victorie a carierei la US Open 2023, ajungând, în premieră, în optimile turneului de la Flushing Meadows. Adevărul a oferit aici cronica unui meci incendiar, câștigat de jucătoarea din România cu Elena Rybakina (Kazahstan, 24 de ani, 4 WTA). Vorbim despre campioana de la Wimbledon 2022 și jucătoarea care, în acest an, a disputat ultimul act la Australian Open.

Având în vedere că asistăm la o ediție a US Open cu premii-record, Cîrstea tocmai a dat o adevărată lovitură finanicară, pe lângă una sportivă. Pentru că accederea în optimile US Open i-a asigurat un cec în valoare de 284.000 de dolari. Cu această sumă, Sorana ajunge la o sumă impresionantă câștigată din tenis, în acest an: 1.288.955 de dolari.

Cu acest bilanț, „Sori“ ocupă un loc în Top 30 al banilor, în circuitul feminin, în actuala stagiune. De remarcat că, după acest parcurs de la US Open, Cîrstea se apropie de suma de 9 milioane de dolari câștigată din premii, de când joacă tenis. În acest moment, în dreptul ei figurează suma de 8.764.462 de dolari!

Și „Sori“ are perspective bune la New York! Pentru ea urmează, luni, partida din optimi cu elvețianca Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA). Acest duel pune la bătaie o altă sumă importantă: 455.000 de dolari pentru atingerea sferturilor!

Și în martie a luat sume mari în America

„Weekend Adevărul“ a titrat în ultima ediție: „America o vrăjește pe Cîrstea“. Și, într-adevăr, în acest an, așa au stat lucrurile! Pentru că, în luna martie, Sorana a făcut două turnee succesive excelente, la Indian Wells și Miami. În cadrul „Sunshine double“, românca a atins sferturile la prima întrecere și semifinalele la Miami. Și atunci, Cîrstea a plecat din SUA cu buzunarele pline: a fost răsplătită cu 184.465 de dolari la Indian Wells, iar de la Miami a plecat cu un cec în valoare de 352.635 de dolari.

Sumele câștigate de Sorana Cîrstea din tenis în ultimele sezoane

2023 - 1.288.955

2022 - 817.344

2021 - 823.814

2020 - 362.893

2019 - 507.031

*Sumele sunt exprimate în dolari.

„Sori“, cele mai bune rezultate la turneele majore

*Australian Open – Optimi (2017, 2022)

*French Open – Sferturi (2009)

*Wimbledon – Turul III (2009, 2012, 2017, 2021, 2023)

*US Open – Optimi (2023)

România la US Open, proba de simplu

Turul I

Cîrstea (30 WTA) – Day (93 WTA) 6-2, 6-3

Begu (43 WTA) – Korpatsch (75 WTA) 3-6, 2-6

Țig (700 WTA) – Marino (104 WTA) 7-6, 7-6

Ruse (167 WTA) – Pliskova (25 WTA) 1-6, 4-6

Bogdan (60 WTA) – Kenin (101 WTA) 6-7, 4-6

Turul II

Cîrstea (30 WTA) – Kalinskaya (89 WTA) 6-3, 6-4

Țig (700 WTA) – Pegula (3 WTA) 3-6, 1-6

Turul III

Cîrstea (30 WTA) – Rybakina (4 WTA) 6-3, 6-7, 6-4

Optimi

Cîrstea (30 WTA) – Bencic (12 WTA)

Cele mai mari victorii din cariera lui Cîrstea

Sezon Turneu Rezultat

2023 US Open, turul III 6-3, 6-7, 6-4 cu Rybakina (4 WTA)

2023 Miami, sferturi 6-4, 6-4 cu Sabalenka (2 WTA)

2023 Miami, turul II 6-2, 6-3 cu Garcia (4 WTA)

2017 Beijing, turul III 6-1, 7-5 cu Pliskova (4 WTA)

2008 Budapesta, Fed Cup 6-3, 3-6, 6-4 cu Jankovici (4 WTA)

2023 Indian Wells, optimi 6-4, 4-6, 7-5 cu Garcia (5 WTA)

2013 Rogers Cup, semifinale 6-1, 7-6 cu Na Li (5 WTA)

2012 Australian Open, turul I 7-6, 6-3 cu Stosur (5 WTA)

2009 French Open, optimi 3-6, 6-0, 9-7 cu Jankovici (5 WTA)

2013 Miami Open, turul III 6-4, 6-0 cu Kerber (6 WTA)

2010 Eastbourne, turul I 7-5, 6-3 cu Schiavone (6 WTA)