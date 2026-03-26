Play-off-ul pentru Cupa Mondială de fotbal. Se pun la bătaie ultimele locuri pentru turneul final

Șase locuri pentru Campionatul Mondial SUA 2026 mai sunt disponibile. totul despre playoff-uri. Play-off-urile UEFA vor califica patru națiuni la Campionatul Mondial, în timp ce în Mexic, Bolivia, Surinam și Irak, pe de o parte, și Noua Caledonie, Jamaica și RD Congo, pe de altă parte, vor completa competiția.

Italia va juca azi la Bergamo împotriva Irlandei de Nord și - dacă va câștiga - marți la Cardiff sau Zenica împotriva Țării Galilor sau Bosniei. Play-off-ul azzurri este doar unul dintre cele patru play-off-uri europene care vor califica ultimele patru națiuni la Campionatul Mondial 2026. De asemenea, sunt disponibile încă două locuri, care vor merge la câștigătorii play-off-urilor intercontinentale.

Italia-Irlanda de Nord și Țara Galilor-Bosnia au fost plasate în Grupa A. Cei care se califică vor avansa în Grupa B alături de Canada, Elveția și Qatar. În Ruta B, Ucraina va înfrunta Suedia astăzi, la ora 21:45, pe teren neutru, la Valencia, urmată de Polonia și Albania, la Varșovia. Câștigătorii se vor întâlni apoi pe 31 martie, la Solna sau Valencia. Echipele care avansează vor avansa în Grupa F, alături de Olanda, Japonia și Tunisia.

Pe Ruta C, Turcia va înfrunta România astăzi, la ora 19:00, la Istanbul (pe stadionul Beșiktaș, care va găzdui și finala Conference League). Cealaltă semifinală (21:45, la Bratislava) va pune față în față Slovacia și Kosovo. Finala se va juca pe 31 martie, în capitala Slovaciei sau la Priștina. Echipa calificată va fi plasată în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

În cele din urmă, în Ruta D, tot azi, la ora 21:45, Danemarca va înfrunta Macedonia de Nord, la Copenhaga, iar Republica Cehă va înfrunta Irlanda, la Praga. Această finală se va juca, de asemenea, pe 31 martie, la Copenhaga sau Dublin. Echipele care avansează vor fi plasate în Grupa A, alături de Mexic, Africa de Sud și Coreea de Sud.

Pe lângă playoff-urile europene, playoff-urile intercontinentale încep în Mexic. Vor exista două rute care duc la Cupa Mondială. În Ruta B, Bolivia și Surinam vor juca la Monterrey mâine, la miezul nopții, pentru dreptul de a înfrunta Irakul în finală, pe 1 aprilie, la ora 6:00. Ruta A, între timp, va înfrunta Noua Caledonie cu Jamaica la Guadalajara (27 martie, la ora 5:00). Echipa care avansează va înfrunta Republica Democrată Congo, pe 31 martie, la miezul nopții. Echipa care avansează la Cupa Mondială a fost trasă la sorți în Grupa K, alături de Portugalia, Uzbekistan și Columbia. Cealaltă echipă merge în Grupa I, alături de Franța, Senegal și Norvegia.

Baraj pentru Mondiale

JOI

Turcia - România 19:00

Cehia - Irlanda 21:45

Danemarca - Macedonia de Nord 21:45

Italia - Irlanda de Nord 21:45

Polonia - Albania 21:45

Slovacia - Kosovo 21:45

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina 21:45

Ucraina - Suedia 21:45

VINERI

Bolivia - Surinam 0:00

Noua Caledonie - Jamaica 5:00