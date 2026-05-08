Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Investiție majoră lângă București: o nouă fabrică va crea peste 150 de locuri de muncă

Advanced Inhalation Rituals (AIR), lider global în producția de melasă aromatizată pentru narghilea și inovator în tehnologii de inhalare, își extinde operațiunile în Europa printr-o investiție majoră în România.

AIR Limited aduce producția de shisha în Ștefănești FOTO Shutterstock

Compania și-a anunțat planurile de a deschide o nouă unitate de producție de aproximativ 6.500 de metri pătrați în nordul Bucureștiului, în Ștefăneștii de Jos. Se preconizează că unitatea își va începe operațiunile până în primul trimestru al anului 2027, potrivit BusinessWire.

Odată ce va fi complet operațională, AIR estimează că va susține peste 150 de locuri de muncă în cadrul fabricii, care este prevăzută să producă peste 4.000 de tone de tutun aromatizat pentru narghilea în fiecare an.

Decizia AIR vine pe fondul conflictului Iran–SUA–Israel, izbucnit în februarie 2026, care a afectat rutele de aprovizionare prin blocarea parțială a Strâmtorii Ormuz.

Fabrica Advanced Inhalation Rituals din Emiratele Arabe Unite a întâmpinat dificultăți în accesul la materii prime, ceea ce a forțat compania să redirecționeze transporturile pe rute terestre și să mute temporar o parte din producție în Polonia, soluții mai costisitoare și cu timpi de livrare mai mari, potrivit Prospectului de listare pe Nasdaq.

„Ne extindem prezența globală”

Stuart Brazier, CEO-ul Advanced Inhalation Rituals, a subliniat rolul strategic al investiției.

Stuart Brazier, CEO-ul AIR: FOTO captură YouTube Global Banking & Markets

Această nouă unitate reprezintă avântul nostru continuu și un avans strategic pe măsură ce ne consolidăm poziția de lider de piață global în produse de inhalare socială”, a declarat Stuart Brazier. „Pe măsură ce ne extindem prezența globală și ne îndreptăm către o listare pe piața publică, această fabrică ne va îmbunătăți capacitățile de producție și va oferi o reziliență operațională suplimentară în contextul unui context geopolitic global mai incert. Este exact tipul de direcție strategică ce susține forța operațională pe termen lung și flexibilitatea lanțului de aprovizionare pentru linia noastră de produse în continuă creștere.”

În 2025, compania a obținut venituri de aproximativ 400 de milioane de dolari, reprezentând o creștere de 6% față de anul precedent. Compania a demonstrat o forță deosebită pe piețele occidentale, inclusiv în Statele Unite, Germania și Spania, unde vânzările au crescut cu o rată anuală compusă (CAGR) de aproximativ 14% între anii 2020 și 2025.

Fondată în 1999 și cu sediul central în Dubai, AIR este un lider global în inovație în domeniul inhalării sociale, având o prezență multinațională în peste 90 de piețe din întreaga lume. Portofoliul său de companii și active include Al Fakher, cel mai important brand de tutun aromatizat pentru narghilea din lume; Hookah.com, platforma de e-commerce B2B numărul unu din America de Nord pentru narghilea și shisha; și OOKA, un dispozitiv de narghilea extrem de inovator fără cărbune, printre altele. Programul științific al AIR, desfășurat în parteneriat cu laboratoare independente acreditate, permite dezvoltarea de produse inovatoare care combină secole de tradiție cu tehnologie de vârf, concepută pentru a reduce compușii dăunători și a maximiza plăcerea pentru milioane de oameni din întreaga lume.

