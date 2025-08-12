Cine a fost românul care a activat la academia clubului PSV Eindhoven, înainte ca Man să semneze cu prima echipă

La 26 de ani, Dennis Man a semnat cu PSV Eindhoven, campioana Olandei. Înaintea lui, pe la SV a trecut un alt Denis, Crișan.

Dacă la prima echipă a PSV-ului și-au făcut loc înaintea lui Man, doar doi români, Popescu și Stângă, diverși copii și juniori își încearcă norocul pe la diverse grupe de vârstă, aduși de mână de părinții stabiliți în Țările de jos sau în împrejurimi.

Despre unii nu s-a aflat niciodată ceva, dar cert este că ultimul trecut pe la Eindhoven și despre care s-a scris a fost Denis Crișan, în martie 2021.

La doar 14 ani, Crişan şi-a împlinit un vis și a devenit primul român care pătrundea în celebra academie a lui PSV Eindhoven.

În ianuarie 2020, ajungea în Olanda şi, în urma evaluării de la Soccer Academy Eindhoven, a intrat „pe mâna” experimentaților Frank Scholten, Jan Poortvliet și Martijn Koenen, care i-au rafinat calitățile.

Între timp, recent, Denis Andrei Crișan (18 ani), poreclit „Ronaldo de România”, a semnat pe trei ani cu echipa de fotbal Mallorca, formație în Primera Divison, locul 10 în stagiunea trecută din La Liga, fiind cumpărat de la Rayo Vallecano.