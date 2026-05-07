Chivu primește binecuvântarea Papei, după câștigarea titlului în Italia. Inter poate face miercuri eventul

Echipa și conducerea celor de la Inter Milano se întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea, înainte de meciul de campionat de sâmbătă, cu Lazio. Cele două formații se vor înfrunta din nou miercuri, 13 mai, în finala Cupei Italiei, tot la Roma.

Papa îi va primi pe milanezi, cu Chivu în frunte, înainte de meciul împotriva romanilor.

Campioana vine cu treabă la Roma: are două partide cu Lazio în 5 zile. Pe 9 mai, ziua meciului de campionat, Papa Leon al XIV-lea îi va primi pe nerazzurri la Vatican. Audiența este programată pentru ora 11:00.

Inter va intra pe teren câteva ore mai apoi, la ora 19:00, împotriva lazialilor. În acea dimineață, întreaga echipă, antrenorul Cristian Chivu, staff-ul său și întregul staff de conducere, de la președintele Marotta până la directorul sportiv Piero Ausilio, vor fi primiți de Sfântul Părinte.