Stilul impus de Cristian Chivu, ridicat în slăvi de un argentinian faimos: „Înainte, Inter era foarte plată”

Hernan Crespo (50 de ani), fost mare atacant argentinian și fost investitor în România la un moment dat, este în prezent antrenor și comentează evoluția fostei sale echipei, Inter Milano. Sud-americanul și-a spus părerea despre echipa lui Cristian Chivu (45 de ani) într-un interviu pentru gazzetta.it.

„Cei de la Inter sunt cei mai buni din Italia și o demonstrează. Au schimbat antrenorii în vară, au trecut de la Inzaghi la Chivu. Au modificat metodele și chiar puțin tactic. Au fost câteva poticniri, dar, pe termen lung, au arătat că sunt cei mai buni”, a spus Crespo.

Puterea echipei stă în jocul rapid impus de tehnicianul reșițean, crede acesta. „Capacitatea de a juca imediat pe verticală, care este adevăratul secret al fotbalului de astăzi. Înainte, Inter era foarte plată, orizontală, dar acum caută mereu profunzime. Acest lucru se datorează învățăturilor lui Chivu”, spune fostul tunar de la Parma, Lazio și Chelsea. Ca antrenor, Crespo are în CV echipele Parma Primavera, Modena, Banfield, Defensa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail și Al Ain.

Cu 7 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 72 de puncte, cu 7 puncte peste a doua clasată, campioana Napoli, și cu 9 puncte avans față de rivala locală AC Milan.