Liga Campionilor la fotbal: la Londra, Chelsea a măturat terenul cu Barcelona

Liga Campionilor la fotbal: la Londra, Chelsea a măturat terenul cu Barcelona0
În cele 8 meciuri disputate marți seară în Liga Campionilor la fotbal și contând pentru etapa a 5-a din faza grupei unice, două rezultate au șocat: victoria la scor a formației Chelsea în dauna spaniolilor de la Barcelona și eșecul de pe teren propriul înregistrat de Manchester City, acasă, cu Bayer Leverkusen. La Istanbul, cu gic Hagi în tribune, Galata a cedat contra trupei belgiene Union SG, unde joacă austrico-românul Raul Florucz (titular și folosit 71 de minute).
Ajax Amsterdam - Benfica Lisabona 0-2
Dahl (6), Barreiro (90)
Galatasaray Istanbul - Union Saint Gilloise 0-1
P. David (57)
Bodo/Glimt - Juventus torino 2-3
Blomberg (27)Fet (87 - penalty) / Openda (48), McKennie (59), J. David (90+1)
Chelsea Londra - Barcelona 3-0
Koundé (27 - autogol), Estevao (55), Delap (75)
Manchester City- Bayer Leverkusen 0-2
Grimaldo (23), Schick (54).
Marseille-Newcastle 2-1
Aubameyang (46 şi 50) / Barnes (6)
Napoli - Qarabag 2-0
McTominay (65), M. Jankovic (72 - autogol)
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
Gurassy (45+2 și 54), Adeyemi (58), Svensson (90+5).
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0