Liga Campionilor la fotbal: la Londra, Chelsea a măturat terenul cu Barcelona

În cele 8 meciuri disputate marți seară în Liga Campionilor la fotbal și contând pentru etapa a 5-a din faza grupei unice, două rezultate au șocat: victoria la scor a formației Chelsea în dauna spaniolilor de la Barcelona și eșecul de pe teren propriul înregistrat de Manchester City, acasă, cu Bayer Leverkusen. La Istanbul, cu gic Hagi în tribune, Galata a cedat contra trupei belgiene Union SG, unde joacă austrico-românul Raul Florucz (titular și folosit 71 de minute).

Ajax Amsterdam - Benfica Lisabona 0-2

Dahl (6), Barreiro (90)

Galatasaray Istanbul - Union Saint Gilloise 0-1

P. David (57)

Bodo/Glimt - Juventus torino 2-3

Blomberg (27)Fet (87 - penalty) / Openda (48), McKennie (59), J. David (90+1)

Chelsea Londra - Barcelona 3-0

Koundé (27 - autogol), Estevao (55), Delap (75)

Manchester City- Bayer Leverkusen 0-2

Grimaldo (23), Schick (54).

Marseille-Newcastle 2-1

Aubameyang (46 şi 50) / Barnes (6)

Napoli - Qarabag 2-0

McTominay (65), M. Jankovic (72 - autogol)

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

Gurassy (45+2 și 54), Adeyemi (58), Svensson (90+5).

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0