CFR Cluj, afară din Europa. Ce se întâmplă cu echipa ardeleană. Anunțul patronului Nelu Varga

CFR Cluj și-a încheiat aventura europeană după doar două partide, 1-1 și 1-2 cu Adana Demirspor. Eliminarea în fața turcilor, venită în minutele de prelungirea, i-a făcut pe mulți să se gândească la colapsul formației ardelene, care stă prost cu banii.

Patronul Nelu Varga susține însă că echipa nu se va destrăma. „N-am înțeles ce s-a întâmplat la acea centrare din care ei au marcat. Am avut meciul în mână! Sincer, am o bucurie. Simt că am acum o echipă bună și-n campionat o să fim bine. Sunt mulți care vorbesc și habar n-au de fotbal!

Noi ar trebui să ne concentrăm doar pe ceea ce joaca echipa. Stați liniștiți că nu murim din acest rezultat! CFR-ul merge înainte! Mai dădeam prime și bonusuri dacă nu mergea? Mai erau primele și salariile care se dau la noi?

Încredere în Mandorlini

Domnul Mandorlini mi-a făcut impresie bună. E foarte serios și pragmatic! Nici n-am avut noroc la trageri, a fost ghinion. Dacă aveam puțin noroc, treceam de ei fără probleme la cum a jucat echipa azi. La anul ne focusăm pe cupele europene, acum vom face treabă în campionat. Nici nu mă gândesc la altceva”, a declarat Nelu Varga la sosirea în țară.

CFR Cluj a pierdut în minutul 90+4 partida cu Adana Demirspor, golul gazdelor venind pe când acestea evoluau în inferioritate numerică. Echipa din Gruia reușise egalarea la mijlocul reprizei secunde, când Mogoș înscrisese dintr-un penalty scos de Birligea. Ardelenii au ieșit prematur din cupele europene, deși se bazau pe banii de la UEFA pentru supraviețuirea clubului.

Conference League, turul II preliminar, manșa retur

Urartu - Farul 2-3 (2-3 în tur)

Sepsi - ȚSKA Sofia 4-0 (2-0 în tur)

Adana Demirspor - CFR Cluj 2-1 (1-1 în tur)

FCSB - ȚSKA 1948 Sofia 3-2 (1-0 în tur)

Conference League, turul III preliminar

FCSB - Nordsjaelland (Danemarca)

Sepsi - Aktobe (Kazahstan)

Farul Constanța - Flora Tallinn (Estonia)

Partidele din turul III preliminar al Conference League se vor juca pe 9/10 august (tur) și 16/17 august (retur).