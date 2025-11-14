Celebru comentator român, aproape de tragedie. La un pas să fie împușcat, în plină stradă: „Au început să tragă/ Arșice mă făceau”

Cunoscutul comentator sportiv, Ilie Dobre, a rememorat un episod cutremurător petrecut în fosta Iugoslavie, când se afla în Albania, la debutul războiului din Kosovo.

Conflictul, unul dintre cele mai sângeroase din Europa de la sfârșitul secolului XX, a marcat profund întreaga regiune balcanică, iar jurnalistul s-a aflat chiar în mijlocul tensiunilor.

Pe parcursul unei cariere impresionante în sport, Ilie Dobre a traversat numeroase arene și a relatat meciuri importante, însă acele zile l-au pus față în față cu pericolul real. Scenele violente și atmosfera tensionată din zonele afectate de război i-au rămas întipărite pentru totdeauna în memorie.

„N-am știut că izbucnise războiul!”

Ilie Dobre și-a amintit cu claritate momentul în care a aflat că izbucnise unul dintre cele mai crunte conflicte din Europa: războiul din Kosovo, o luptă armată între forțele sârbești și populația albaneză, soldată cu mii de victime și migrații masive.

„În Albania, odată, izbucnise războiul din Kosovo. Dar n-am știut. Eu aveam o transmisiune și am ajuns noaptea. Și mi s-a părut mie, când am trecut după aceea cu taxiul, că luam taxiul de la aeroport spre hotel, care, de regulă, era în centru. Și am trecut pe lângă Primărie și mi s-a părut frumos acolo, în fața Primăriei, am vrut să văd luminile, cu astea, era foarte frumos.

„Au început să tragă cu mortierele. Atunci era cât pe ce!”

Și m-am dus, după ce m-am cazat. Am vrut să traversez trotuarul și tocmai izbucnise războiul acolo. Nu cu Kosovo, cu Serbia, scandalul acela. Eu nu știam.

Când să traversez a trecut o mașină așa repede și era să mă acroșeze. Și atunci am făcut un pas înapoi, chestie de secundă a fost. Și, domnule, dacă treceam dincolo, domnule, s-au pus unii, au început să tragă cu mortierele, unii în alții, acolo, în fața Primăriei. Fix pe trotuarul unde voiam să mă duc. Arșice mă făceau. M-am speriat, m-am dus direct la hotel să nu mai văd Primărie, nimic. Atunci era cât pe ce!”, a admis Ilie Dobre, conform iamsport.ro.