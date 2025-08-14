search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Forbes, interviu cu miliardarul român care continuă să predea la catedră cu normă întreagă. „E vorba despre a construi ceva semnificativ”

0
0
Publicat:

Un profesor de informatică a devenit miliardar lansând patru start-up-uri din laboratorul său de cercetare finanțat din fonduri private, printre care se numără și unicornii Databricks și Anyscale.

image

Născut în România comunistă, Ion Stoica, care are acum 60 de ani și o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, s-a mutat în Statele Unite la sfârșitul anilor 1990 pentru a urma un doctorat în inginerie electrică și informatică la Universitatea Carnegie Mellon.

După absolvire, s-a îndreptat spre vest pentru a începe să predea la UC Berkeley în 2000 și de atunci nu și-a abandonat laboratorul sau studenții. Deși cea mai mare parte a cercetării sale se desfășoară cu doctoranzi, el continuă să predea și studenților. În această toamnă, de exemplu, va preda un curs despre sisteme de operare și programare de sisteme, potrivit Forbes.

Prima companie start-up a lui Stoica, firma de analiză de streaming Conviva, a apărut în 2006, cam în perioada în care YouTube a devenit popular. Aceasta a luat naștere din colaborarea sa cu foști colegi de la CMU, inclusiv cu propriul său îndrumător de doctorat, Hui Zhang, care îl descrie ca fiind „unul dintre cei mai buni cercetători din lume”.

Stoica și Zhang au efectuat cercetări privind furnizarea de servicii de streaming video de calitate pe internet și, după ce au observat piața emergentă, au decis să transforme acest proiect într-o companie.

Conviva, care a strâns ultima dată fonduri în 2017, la o valoare de 300 de milioane de dolari, acționează ca un observator inteligent pentru emisiuni și filme online, identificând problemele de sunet și video și alertând streamerii. De asemenea, oferă rapoarte despre ce urmăresc toți, ce părți sar și ce le place, deservind clienți precum Fox și Peacock.

Deși nu mai are o funcție oficială în cadrul Conviva, cu sediul în Foster City, California, Stoica rămâne în consiliul de administrație și spune că se întâlnește săptămânal cu echipa. „Avem potențialul de a deveni următorul Databricks”, spune Zhang, care este directorul tehnic al Conviva, referindu-se la firma de analiză a datelor în valoare de 62 de miliarde de dolari pe care Stoica a cofondat-o împreună cu alți șase cercetători de la Berkeley.

Cum a devenit miliardar

Databricks a fost cea care i-a făcut pe Stoica (și cel puțin doi dintre cofondatorii săi de la Berkeley) miliardari. În 2013, Stoica s-a apucat să descopere cum se pot procesa mai eficient cantități uriașe de date împreună cu Ali Ghodsi, un cercetător invitat de la Institutul Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, și cinci doctoranzi. Împreună, au dezvoltat Spark, un software predictiv care servește ca un puternic instrument de procesare a datelor.

El a dorit să transforme Spark într-o start-up pentru a încuraja utilizatorii să ia mai în serios cercetările laboratorului, potrivit lui Matei Zaharia, unul dintre doctoranzii care au cofondat Databricks și care este acum profesor asociat la Berkeley.

În plus, el a dorit să ajute companiile mai mici, fără infrastructură sofisticată, să gestioneze și să analizeze cantități masive de date atât pentru a obține informații de afaceri, cât și pentru a crea instrumente de inteligență artificială.

Citește și: Un profesor român din SUA a fondat o companie ce valorează cât primele zece din ţara noastră EXCLUSIV

Compania a estimat că veniturile anualizate vor ajunge la 3,7 miliarde de dolari până în iulie anul acesta și se zvonește că de ani de zile are în vedere piața publică.

În calitate de președinte al unui grup de lucru înființat pentru a aborda reducerile de fonduri pentru cercetare de la Berkeley, Stoica îi încurajează pe colegii săi profesori să caute finanțare privată, imitând modelul care a adus atât de mult succes propriului său laborator.

Studenții, importanți pentru Stoica

Nu că aceasta ar fi fost intenția lui Stoica. „În sufletul meu, sunt încă un academician”, spune el. Pentru el, scopul nu a fost niciodată să se îmbogățească. „Dacă te motivează doar banii, te apuci de o ofertă publică inițială. Este cea mai ușoară cale. Dar nu este vorba despre asta. Este vorba despre a construi ceva semnificativ.” Stoica a fost CEO al Databricks din 2013 până în 2016, când i-a predat ștafeta lui Ghodsi și a trecut în rolul de președinte executiv. „A rămâne mai mult decât atât însemna să renunț la Berkeley. Așa că a trebuit să aleg”, spune el, „și am ales să mă întorc”.

Motivul pentru care nu s-a dedicat afacerilor cu normă întreagă este legat de studenții săi: „Tinerii aflați în perioada de formare, uneori nu știu ce este posibil și ce nu... Au acest tip de convingere și de aceea vei obține soluții neașteptate”, explică el. În plus, Stoica atribuie succesul său în afaceri concentrării sale asupra cercetării: „Este actul creației... explorarea de idei noi.”

Credeam că probabil a ajuns atât de sus pentru că nu îi pasă prea mult de problemele de cercetare. Dar s-a dovedit că m-am înșelat. Lui îi pasă cu adevărat de valorile cercetării”, spune Yang Zhou, unul dintre actualii săi studenți postdoctorali.

La Berkeley, Stoica are reputația nu doar de bun profesor, ci și de excelent consilier pentru idei de afaceri și, mai important, de persoană care ajută la punerea în practică a acestor idei prin finanțare.

Laboratorul lui Stoica nu a fost afectat de reducerile bugetare ale administrației Trump și probabil nu va fi afectat în viitorul apropiat: „Suntem într-o poziție mai norocoasă”, explică el. Laboratorul de informatică de la Berkeley, care are în prezent un buget anual de peste 6 milioane de dolari, este finanțat din fonduri private de mari companii de tehnologie, printre care Google și IBM, încă de la începutul anilor 2010. De asemenea, primește finanțare de la propria companie a lui Stoica, Anyscale.

AI, o civilizație interplanetară

Cei peste 80 de studenți care au fost îndrumați personal de Stoica au beneficiat de resursele și conexiunile sale. Majoritatea sunt angajați în mediul academic sau în domeniul start-up-urilor, inclusiv cel puțin 7 care lucrează la Databricks.

Citește și: Român de Top Forbes mondial: „Am vrut să contribui la progres, nu neapărat pentru bani“

Dar piața locurilor de muncă din domeniul tehnologic nu este la fel de favorabilă pentru toată lumea. Absolvenții de informatică, care odată erau printre cei mai căutați candidați, se luptă acum să găsească un loc de muncă, deoarece AI determină companiile să-și reducă forța de muncă.

„Ceea ce le spun studenților este să accepte și să utilizeze aceste instrumente (AI)”, spune Stoica. „Este clar că vor exista unele dificultăți pe termen scurt. Dar gândiți-vă din altă perspectivă.” Stoica consideră că AI are rolul de a accelera ritmul evoluției umane și, în cele din urmă, de a deveni o civilizație interplanetară.

„Dacă priviți lucrurile în acest fel”, spune el, „(noi) încă nu avem suficienți oameni pentru a realiza acest lucru”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Familie din Iași distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
mediafax.ro
image
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: 'Karma vine, nu-ți face griji!'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Momentul în care Carmen Iohannis a gafat în public! Și-a arătat părerea despre țară chiar la evenimentul preferat al soțului
playtech.ro
image
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Dorința neîmplinită a Prințesei Diana pentru fiii săi
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!