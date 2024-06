Ion Țiriac a revenit pe primul loc în topul miliardarilor români. „Voi fi cel mai bogat om din cimitir”

Ion Ţiriac este din nou pe primul loc în clasamentul Forbes, care anunțat ierarhia celor mai bogați români. Fostul mare jucător de tenis a profitat de problemele cu care se confruntă Daniel Dineş, cel care a ocupat prima poziție în precedenta ierarhie.

Averea lui Daniel Dineş aproape s-a înjumătățit în primele 6 luni ale acestui an. Dacă la începutul lui 2024 era estimată la 2,7 miliarde de dolari, acum a ajuns la 1,4 miliarde de dolari. Acţiunile firmei fondate de Dineş, UiPath, au suferit o cădere de 30% la finalul lunii mai. A fost momentul în care antreprenorul român a decis să revină în funcţia de CEO.

De partea cealaltă, Ion Ţiriac a renunțat la diviziile de leasing financiar care îi purtau numele, turneul de tenis de la Madrid şi o competiţie de golf din Spania. Confrom as.ro, omul de afaceri a vândut şi mai multe terenuri, companii și participații la firme, în schimbul cărora ar fi încasat 1,2 miliarde de euro. Toate aceste tranzacţii l-au propulsat în topul celor mai bogaţi români, iar averea lui aproape s-a dublat în decurs de patru ani, ajungând în acest moment la 2,1 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Locul secund este ocupat de Dragoş Pavăl, cel care are o avere estimată la 2 miliarde de dolari.

Va împărți averea la 33 de copii

În ultima perioadă, Ion Ţiriac a vorbit despre averea sa și de cum va fi împărțită, conform testamentului. Ajuns la 85 de ani, miliardarul a dezvăluit că şi-a pus totul în ordine: „Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com. Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Miliardarul le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale.

Ion Ţiriac a mai spus în trecut că va fi, cel mai probabil, cel mai bogat om din cimitir. „O să vedeți care este valoarea exactă a averii mele atunci când o să îmi numărați banii și o să fiu cel mai bogat om din cimitir. Atunci o să vedeți. Când am vândut tot sau când s-a terminat. Sau s-ar putea să fac altceva. Să las unei fundații tot!”, declara Ion Ţiriac.