Albion Rrahmani se întoarce în România. Mesajul atacantului înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga

Sparta Praga vine pe „Ion Oblemenco” pentru duelul din Conference League, programat la ora 19:45, iar Albion Rrahmani revine pe un stadion care i-a schimbat cariera.

Pentru vârful de 25 de ani, partida are o încărcătură emoțională puternică. Exact aici, la Craiova, a debutat în forță în fotbalul românesc, când purta tricoul Rapidului. În primul său meci la giuleșteni, într-un thriller de 4-3 în fața lui FCU, atacantul a înscris o dublă și s-a făcut remarcat instant.

Rrahmani revine în SuperLiga

La un an și jumătate distanță după acea seară memorabilă, Rrahmani revine în Bănie într-un alt context, dar cu aceleași trăiri intense. Înaintea duelului din etapa a 5-a a Conference League, kosovarul a vorbit despre perioada sa de la Rapid și despre emoțiile reîntâlnirii cu stadionul care i-a lansat ascensiunea.

"Este mereu bine când marchezi, mai ales pentru un atacant. E important să ai încredere în fiecare meci. Am avut două luni fără gol marcat. Îmi aduc aminte (n.r. de debutul la Rapid, pe Ion Oblemenco), a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea când am marcat aici. Mereu îmi aduc aminte și mă uit pe reluări. Aș fi bucuros dacă se va întâmpla același lucru și mâine.

Nu a fost nicio problemă între mine și club, au fost doar speculații. Am prieteni mulți la Rapid, o să păstrez legătura cu ei toată viață. Ei sunt pe locul 1 acum, joacă cel mai bun fotbal, au o echipă tânără, cu jucători talentați. Nu știu... totul se poate schimba într-un an, o să vedem mâine ce va fi.

(n.r. despre barajul pentru Cupa Mondială) Este greu, trebuie să jucăm contra naționalei din Slovacia, care este o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Trebuie să fim focusați maxim pe acest meci. Nu știu, sper, sincer, să fie România (n.r. în finala barajului)", a declarat Rrahmani, potrivit digisport.ro.

Craiova, în alertă maximă înainte de Universitatea – Sparta Praga

Universitatea Craiova se pregătește de duelul crucial cu Sparta Praga, din etapa a 5-a a Conference League, iar orașul a fost pus sub alertă maximă cu peste 12 ore înainte de meci.

Jandarmeria a luat măsuri speciale, supravegherea aeroportului și principalelor rute de acces, în așteptarea fanilor cehi. Ultrașii Spartei au avut însă parte de un start dificil. Zborul lor a fost întârziat din cauza ceții dense, iar avionul a fost nevoit să facă o escală tehnică la București. În loc să aterizeze la 10:10, suporterii au ajuns în Bănie abia la ora 13:30.

Inițial, aeronava nu a putut ateriza deloc la Craiova și a survolat timp de 40 de minute deasupra orașului Târgu Jiu, primind interdicție de aterizare. În cele din urmă, ultrașii au fost redirecționați către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, de unde vor fi escortați către Craiova pentru a-și susține favoriții pe stadion.