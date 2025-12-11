search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Albion Rrahmani se întoarce în România. Mesajul atacantului înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga

0
0
Publicat:

Sparta Praga vine pe „Ion Oblemenco” pentru duelul din Conference League, programat la ora 19:45, iar Albion Rrahmani revine pe un stadion care i-a schimbat cariera.

Albion Rrahmani se întoarce în România | FOTO Profimedia
Albion Rrahmani se întoarce în România | FOTO Profimedia

Pentru vârful de 25 de ani, partida are o încărcătură emoțională puternică. Exact aici, la Craiova, a debutat în forță în fotbalul românesc, când purta tricoul Rapidului. În primul său meci la giuleșteni, într-un thriller de 4-3 în fața lui FCU, atacantul a înscris o dublă și s-a făcut remarcat instant.

Rrahmani revine în SuperLiga

La un an și jumătate distanță după acea seară memorabilă, Rrahmani revine în Bănie într-un alt context, dar cu aceleași trăiri intense. Înaintea duelului din etapa a 5-a a Conference League, kosovarul a vorbit despre perioada sa de la Rapid și despre emoțiile reîntâlnirii cu stadionul care i-a lansat ascensiunea.

"Este mereu bine când marchezi, mai ales pentru un atacant. E important să ai încredere în fiecare meci. Am avut două luni fără gol marcat. Îmi aduc aminte (n.r. de debutul la Rapid, pe Ion Oblemenco), a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea când am marcat aici. Mereu îmi aduc aminte și mă uit pe reluări. Aș fi bucuros dacă se va întâmpla același lucru și mâine.

Nu a fost nicio problemă între mine și club, au fost doar speculații. Am prieteni mulți la Rapid, o să păstrez legătura cu ei toată viață. Ei sunt pe locul 1 acum, joacă cel mai bun fotbal, au o echipă tânără, cu jucători talentați. Nu știu... totul se poate schimba într-un an, o să vedem mâine ce va fi.

(n.r. despre barajul pentru Cupa Mondială) Este greu, trebuie să jucăm contra naționalei din Slovacia, care este o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Trebuie să fim focusați maxim pe acest meci. Nu știu, sper, sincer, să fie România (n.r. în finala barajului)", a declarat Rrahmani, potrivit digisport.ro.

Craiova, în alertă maximă înainte de Universitatea – Sparta Praga

Universitatea Craiova se pregătește de duelul crucial cu Sparta Praga, din etapa a 5-a a Conference League, iar orașul a fost pus sub alertă maximă cu peste 12 ore înainte de meci.

Jandarmeria a luat măsuri speciale, supravegherea aeroportului și principalelor rute de acces, în așteptarea fanilor cehi. Ultrașii Spartei au avut însă parte de un start dificil. Zborul lor a fost întârziat din cauza ceții dense, iar avionul a fost nevoit să facă o escală tehnică la București. În loc să aterizeze la 10:10, suporterii au ajuns în Bănie abia la ora 13:30.

Inițial, aeronava nu a putut ateriza deloc la Craiova și a survolat timp de 40 de minute deasupra orașului Târgu Jiu, primind interdicție de aterizare. În cele din urmă, ultrașii au fost redirecționați către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, de unde vor fi escortați către Craiova pentru a-și susține favoriții pe stadion.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”
digi24.ro
image
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cine este şi ce AVERE are Raluca Moroșanu, judecătorul care a făcut declaraţii neaşteptate la Curtea de Apel Bucureşti
playtech.ro
image
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă a fost localizat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Lege pentru toți românii care au rate la bancă!
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Imagini rare cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce ar fi găzduiți într-o proprietate izolată din pădure
click.ro
image
Narcisa Suciu, despre alegerea de a face un copil cu un bărbat căsătorit. Cum se înțelege în prezent cu Daniel, tatăl fiicei sale
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani