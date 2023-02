Cehia, primul fotbalist internațional homosexual: Explicația unui anunț curajos

Internaţionalul ceh Jakub Jankto (27 ani), care are 45 de selecţii la prima reprezentativă de fotbal a ţării sale, a anunţat luni pe reţelele de socializare că este homosexual, spunând că vrea să-şi trăiască viaţa "în libertate", scrie DPA.

Jankto, care joacă la Sparta Praga împrumutat de la echipa spaniolă Getafe, şi-a făcut debutul internaţional în 2017. El a marcat patru goluri pentru Cehia.

"Ca toţi ceilalţi am punctele mele forte, am punctele mele slabe. Am o familie. Am prietenii mei. Am o meserie pe care am făcut-o cât de bine am putut, de ani de zile, cu seriozitate, profesionism şi pasiune. Ca toţi ceilalţi, şi eu vreau să-mi trăiesc viaţa în libertate. Fără temeri. Fără prejudecăţi. Fără violenţă. Dar cu dragoste. Sunt homosexual şi nu mai vreau să mă ascund", a scris Jankto, pe Instagram. Jankto îşi mărturiseşte orientarea sexuală după ce acelaşi lucru l-au făcut englezul Jake Daniels (Blackpool) şi australianul Josh Cavallo.