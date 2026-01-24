Cea mai bine plătită fotbalistă din lume este fiica celebrului Dennis Rodman. Contract de 2 milioane de dolari pe an

Atacanta americană Trinity Rodman, în vârstă de 23 de ani, a intrat în istorie după ce a semnat un contract de trei ani cu Washington Spirit, devenind astfel cea mai bine plătită fotbalistă din lume, informează BBC.

Până acum, această performanță era deținută de Aitana Bonmatí, mijlocașa Barcelonei și câștigătoare a Balonului de Aur în 2023, 2024 și 2025.

Trinity, fiica fostului baschetbalist Dennis Rodman, a rămas liberă de contract la sfârșitul anului trecut, iar noul său acord, estimat la circa 2 milioane de dolari anual, cu bonusuri incluse, îi va asigura prezența în echipă până în 2028. În viața personală, Rodman are o relație de lungă durată cu jucătorul de tenis Ben Shelton, actualmente pe locul 7 în clasamentul ATP.

„Este un sentiment extraordinar. Sunt foarte fericită și binecuvântată. Cred că este un moment monumental, care schimbă regulile jocului. Nici nu pot descrie în cuvinte ce simt!”, a declarat Rodman.

„Ea reprezintă viitorul acestui club!”

Trinity Rodman a avut un impact imediat la Washington Spirit, contribuind decisiv la câștigarea campionatului NWSL în sezonul ei de debut, în 2021, performanță pentru care a fost numită Debutanta Anului în ligă.

La nivel internațional, Rodman a adunat până acum 47 de selecții pentru echipa națională a Statelor Unite, reușind 11 goluri de la debutul său din 2022. În plus, ea a marcat trei goluri la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde SUA a cucerit medalia de aur.

„Trinity este o jucătoare de excepție, dar, mai important, ea reprezintă viitorul acestui club și viitorul fotbalului feminin!”, a afirmat Michele Kang, miliardara din SUA, patroana Washington Spirit.