Mircea Sandu dezvăluie de unde vine porecla „Nașul". „Nu am fost blătuitor sau aranjor de meciuri”

Din 1990 încoace, Federația Română de Fotbal a avut doar doi conducători: pe Mircea Sandu (până în 2014) și pe Răzvan Burleanu, care a adunat 10 ani la cârma fotbalului românesc.

Contestat de mulți în ultima parte a mandatului la FRF, Mircea Sandu a dezmințit zvonurile potrivit cărora porecla ”Nașul” i-ar fi fost atribuită din cauza blaturilor pe care le păstorea. În cadrul unui amplu interviu acordat în cadrul ”Un podcast”, difuzat pe Youtube. Mircea Sandu a fost întrebat de unde i se trage porecla "Nașul". Fostul președinte al FRF a dezvăluit că totul a început din perioada în care evolua ca fotbalist, după un meci Sportul - Dinamo, și că nu are niciun fel de legătură cu aranjamentele de care a fost acuzat de-a lungul timpului.

"«Sandu Mircea să trăiești / Nașul lui Dinamo ești», de aici a pornit, de la maestrul «Ilie Galerie», șeful galeriei celor de la Sportul. Nașul nu provine de la blătuitorul, aranjorul sau mai știu eu ce, astea sunt scoase de presă. Nu poți să ai numai aprecieri, trebuie să te și critice lumea, e normal. Dar nu am fost naș de blat în fotbal", a spus Mircea Sandu.

Regretă colaborarea cu Gică Hagi la națională

Fostul șef al FRF a mărturisit că regretă că l-a pus și l-a îndepărat pe Gică Hagi de la națională. Actualul manager al Farului a fost selecționerul României la începutul carierei de antrenor, între septembrie și noiembrie 2001, timp în care a stat pe banca naționalei la ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului din 2002, victorie cu Ungaria și egal cu Georgia, și la cele două jocuri din barajul cu Slovenia, 1-2 în tur, 1-1 în manșa secundă.

"Pentru omul Gică Hagi și partenerul meu de la Sportul Studențesc, îmi pare rău. I-am stricat un pic din drumul pe care trebuia să-l parcurgă. Atâta presiune a fost... Să nu uităm că echipa pregătită de Gică a bătut Ungaria, a făcut un meci bun în Slovenia.

Ei (n.r. antrenorii) au dreptate când spun că ori iau o echipă de la zero, ori nu o iau. Dacă o iei de la zero îți faci echipa, pregătirea, lotul. Dacă se mai avea răbdare un an și jumătate - doi cu Gică Hagi, ar fi fost și azi la echipa națională, Poate exagerez, dar a condus-o extraordinar de bine", a spus Mircea Sandu la "Un Podcast".