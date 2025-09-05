David Popovici a prins peștele cel mare și i-a provocat pe utilizatorii de pe Instagram

David Popovici, 20 de ani, a postat pe Instagram o fotografie în care își întreabă urmăritorii: „Câți pești sunt în cele două imagini?”, stârnind pofta de comentarii a utilizatorilor.

David Popovici, aflat în vacanță în România (a vizitat Sibiul și a dat o tură pe Transfăgărășan), a primit răspunsuri multe și variate. Campionul se află la pescuit alături de tatăl său, angajat la CS Dinamo.

„L-a făcut Dumnezeu pește”, spunea recent Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei FCSB, campioana României la fotbal.