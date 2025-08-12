Ce este miastenie gravis, boala de capre suferă Monica Seleș. Nu este posibilă vindecarea completă

Fosta mare jucătoare de tenis Monica Seleș, 51 de ani, a vorbit pentru prima dată despre boala cu care a fost diagnosticată în urmă cu trei ani.

„Am miastenie gravis”, dezvăluie Monica Seleș. Fosta jucătoare de tenis, câștigătoare a nouă turnee de Grand Slam, a observat simptomele bolii neuromusculare autoimune în timp ce juca tenis: „Vedeam două mingi”.

Seleș a explicat cât de dificil a fost la început: „Mi-a luat mult timp să accept cu adevărat și să vorbesc deschis despre asta, pentru că este dificil. Îmi afectează cu adevărat viața de zi cu zi”.

Miastenia gravis este o afecțiune cronică de tip autoimun, manifestată prin oboseală musculară marcată, ca urmare a interferării autoanticorpilor în procesul de transmitere neuromusculară. Aceasta poate să apară la orice vârstă, însă anumite categorii sunt preferențiale. Tabloul clinic este unul variat, iar tratamentul este preponderent simptomatic, întrucat nu este posibilă vindecarea completă de această boală, scrie reginamaria.ro.

Fosta jucătoare de tenis iugoslavă, cetățeană maghiară și naturalizată americană, a câștigat primul ei trofeu major la doar 16 ani, Roland Garros 1990, și a disputat ultimul său meci în 2003.

În 1993, Monica a fost atacată și înjunghiată în timp ce se afla pe teren, la un meci disputat la turneul de la Hamburg, Germania.