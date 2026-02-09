search
Luni, 9 Februarie 2026
Cu cât sunt răsplătite medaliile câștigate la Olimpiada de iarnă Milano Cortina. Apartamente, mașini, tablouri, bijuterii, dar și rente viagere

Publicat:

România nu are șanse la medalii la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina (6-22 februarie), dar alte națiuni vizează la victorii sau măcar la un loc pe podium. În toată istoria Olimpiadei Albe, țara noastră a obținut o singură medalie, de bronz, adusă de legendarii Ion Panțuru (1934-2016) și Nicolae Neagoe (1941-2023), la bob 2, la ediția Grenoble 1968 (Franța).

Așa arată medalii de la Olimpiada italiană FOTO gazzetta.it
Așa arată medalii de la Olimpiada italiană FOTO gazzetta.it

Statele care țintesc pozițiile fruntașe, având tradiție la diverse discipline, au ales să-și recompenseze sportivii prin diferite formule. De la cei care plătesc în mod tradițional până la cei care oferă o rentă lunară pe viață. Alții dau câte o mașină. 

Cel mai bine este să fii singaporez!

Premiile financiare oferite de comitetele olimpice și/sau guverne nu sunt doar stimulente pentru victorie. Ele servesc adesea la compensarea eforturilor financiare ale sportivilor pentru a atinge culmile câștigării unei medalii olimpice. Faiz Basha, singurul atlet din Singapore, are șanse aproape nule la o medalie de aur la Milano Cortina. Dar, dacă ar câștiga slalomul sau slalomul uriaș, cursele pe care le are programate, ar lua acasă în jur de 665.000 de euro, plătiți de Comitetul Olimpic al țării sale. Cei doi sportivi macedoneni înscriși la Jocurile Olimpice din 2026 s-ar aigura pe viață, dacă ar urca pe podium: guvernul de la Skopje garantează un premiu de 1.000 de euro pe lună, pe întreaga viață, celui care câștigă o medalie la Olimpiada italiană, indiferent de culoarea acesteia. Numai că diferențele pot fi semnificative. În timp ce Singapore plătește o avere pentru o medalie de aur, Noua Zeelandă garantează doar 2.500 de dolari.

Americanii au găsit un sponsor darnic

Cine crede că Statele Unite sunt cele mai „generoase” se înșeală: Comitetul Olimpic american va plăti 32.000 de euro pentru aur, 19.000 pentru argint și 13.000 pentru bronz. SUA are cea mai bogată delegație. Dar sportivii echipei SUA au dat lovitura când Ross Stevens, proprietarul fondului Stone Ridge, a donat 100 de milioane de dolari Comitetului american pentru a fi distribuiți participanților la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Fiecare dintre cei 232 de americani prezenți la Milano Cortina va primi 100.000 de dolari (85.000 de euro) doar pentru participarea la ediția din 2026. Alimentarea conturilor de va face la împlinirea a 45 de ani sau la 20 de ani de la prima lor participare olimpică. În plus, la deces, familiile sportivilor vor primi încă 100.000 de dolari. 200.000 înmulțite cu 233 înseamnă 46,4 milioane de dolari, este întreaga contribuție a sponsorului.

Italia nu se zgârcește

Gazda Italia nu se zgârcește. CONI se numără printre Comitetele Naționale care acordă cea mai mare valoare medaliilor câștigate de sportivii săi, care vor fi în număr de 196 în 2026. La Paris 2024, sportivilor italieni li s-au plătit aproximativ 10 milioane de euro pentru cele 40 de medalii ale lor, iar la Milano Cortina, premiile sunt următoarele: 180.000 de euro pentru aur, 90.000 de euro pentru argint și 60.000 de euro pentru bronz, indiferent că este vorba despre sporturile individuale sau de echipă. Aceste sume sunt sume brute, dar vor fi supuse unei cote de impozitare reduse (față de standardul de 20%).

Nemții aplică scutire de taxe

Există multe modalități de a răsplăti un triumf olimpic (sau un loc pe podium). Polonia a ales o abordare creativă, 170.000 de euro pentru o medalie de aur de la Comitetul Olimpic, plus aproximativ 130.000 de euro de la guvern sub forma unei mașini, a unui apartament cu două camere - nu se știe dacă la Varșovia sau în Cracovia - a unor tablouri și a unei bijuterii (guvernul estimează valoarea acesteia la aproximativ 800 de euro). Germania este modestă, dar substanțială: 30.000 de euro pentru aur, dar scutește de taxe. Asistența socială este stilul ales de Croația și Norvegia. Republica balcanică va plăti 46.000 de euro campionilor olimpici, plus o indemnizație lunară de 1.300 de euro până la pensionare. Monarhia scandinavă va garanta o indemnizație anuală de 15.000 de euro, dar Comitetul Național nu a specificat pentru cât timp.

Slovenia împarte medalia

Finlanda este modestă, acordând 50.000 de euro pentru fiecare medalie de aur, dar cu un plafon de 100.000 de euro per sportiv, adică se răsplătesc maximum două medalii de aur. În Republica Cehă, unde se știe că medaliile sunt probabile în turneele de hochei, calculele sunt acestea: o medalie de aur individuală valoreză 100.000 de euro, dar o medalie de aur pe echipe costă - doar 26.000 de euro de om. Alegerea Sloveniei este una atipită: 140.000 de euro pentru medalia de aur, dar campioana olimpică o vei împărți cu antrenorul său.

Se răsplătesc și locurile de mijloc

Patru sportivi, trei femei și un bărbat, vin la Jocurile Olimpice de iarnă din Hong Kong. O organizație non-guvernamentală locală a anunțat că oferă „650.000 de euro pentru fiecare medalie de aur”, apoi a adăugat o notă de subsol: „40.000 de euro dacă termini cel puțin pe locul 8”. Kazahstan este puțin mai încrezătoare și le-a promis celor 36 de sportivi ai săi în jur de 3.500 de euro pentru locul 6 sau mai sus. Cipru are doi sportivi, o schioară și un schior: cu medalia de aur, ar lua acasă 150.000 de euro și 80.000 de euro pentru un bronz. Există premiere și pentru un loc de de mijloc: 10.000 de euro dacă termină în primii 16.

Hong Kong, cea mai darnică în 2024

Sportivii români nu vor aduce acasă medalii de la Milano Cortina, dar au venit cu 9 medalii de la Olimpiada de la Paris 2024: trei medalii de aur, patru de argint şi două de bronz de la Olimpiada de Vară de la Paris 2024.  Medalile au fost recompensată de statul român astfel: 140.000 de euro pentru aur, 100.000 de euro pentru argint și 60.000 de euro pentru bronz.  Cea mai mare sumă a plătit-o Hong Kong, acolo unde o medalie de aur a valorat 768.000 de dolari, iar una de argint - 380.000 de dolari. Țări precum Marea Britanie, Norvegia sau Suedia nu au acordat bonusuri la JO de vară. De exemplu, Indonezia, care a participă cu 29 de sportivi (câți are România la Olimpiada de iarnă), și-a recompensat câștigătorii de medalii cu vaci, la fel ca la ediția de dinainte, care a avut loc la Tokyo, atunci când jucătoarele de badminton Greysia Polii și Apriyani Rahayu au fost răsplătite cu câte cinci vaci pentru medalia de aur.

